VATICANO Como é o "voto de silêncio" feito por funcionários do Vaticano para trabalhar no conclave O juramento dos cardeais que escolherão o novo papa é feito separadamente e será realizado nesta quarta, 7, data do início do conclave

Funcionários do Vaticano fizeram nesta segunda-feira, 5, o voto de silêncio e juraram manter sigilo absoluto, sob pena de excomunhão. A cerimônia, que ocorreu na Capela Paulina, é prevista pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis a todos os participantes do conclave.

O juramento dos cardeais que escolherão o novo papa é feito separadamente e será realizado nesta quarta, 7, data do início do conclave. Os sinais de telefonia serão cortados no interior do Vaticano para isolar os cardeais de influências externas, anunciou a Santa Sé.

Texto do juramento:

"Prometo e juro observar o segredo absoluto com quem quer que seja que não faça parte do Colégio de Cardeais eleitores, e isso perpetuamente, a menos que receba uma faculdade especial dada expressamente pelo novo Pontífice eleito ou por seus Sucessores, em relação a tudo o que diz respeito direta ou indiretamente à votação e aos escrutínios para a eleição do Sumo Pontífice"

Depois de serem instruídos sobre o significado do juramento, todos pronunciaram as palavras e assinaram o texto diante do cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

Veja a lista dos profissionais:

- Sete cerimoniários pontifícios;

- Eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o conclave para ajudá-lo em sua função;

- Dois religiosos agostinianos encarregados da Sacristia Pontifícia;

- Religiosos de vários idiomas para confissões;

- Médicos e enfermeiros;

- Ascensoristas do Palácio Apostólico;

- Encarregados do refeitório e dos serviços de limpeza;

- Funcionários da Floricultura e dos Serviços Técnicos;

- Encarregados do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta para o Palácio Apostólico;

- Coronel e major da Guarda Suíça Pontifícia,

- Encarregados da vigilância perto da Capela Sistina;

- Diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano com alguns de seus colaboradores.

Isolamento no Vaticano

Os cardeais começam nesta terça-feira a se instalar na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde permanecerão isolados do mundo durante o conclave até a escolha do sucessor do papa Francisco.

A identidade do futuro pontífice é a grande incógnita para 1,4 bilhão de católicos e para o mundo, depois que o pontificado reformista do jesuíta argentino despertou um fervor popular e uma divisão dentro da Igreja.

"Há vários perfis, muitas personalidades que poderiam ser escolhidas. Eu diria que pelo menos cinco ou seis", declarou o cardeal e arcebispo de Argel, Jean-Paul Vesco, ao jornal italiano Corriere della Sera.

Durante o conclave, os "príncipes da Igreja" devem permanecer sem telefone, sem acesso à internet ou a meios de comunicação, e conservar o sigilo sobre tudo que diz respeito à eleição do novo sumo pontífice.

Na vizinha praça de São Pedro, milhares de pessoas permanecerão com os olhares voltados para a chaminé instalada no teto da Capela Sistina à espera de vislumbrar a fumaça branca, primeiro sinal da eleição do 267º papa.

As eleições de Bento XVI em 2005 e a de Francisco em 2013 levaram dois dias. Mas alguns analistas acreditam em um processo mais longo em 2025, em particular por ser o conclave mais internacional da História, com cardeais procedentes de 70 países

Um total de 133 cardeais eleitores - com menos de 80 anos - participarão na eleição. A maioria foi elevada a este nível durante o pontificado do primeiro papa latino-americano.

O número elevado de cardeais fez com que a residência de Santa Marta, onde eles costumam se hospedar desde o conclave de 2005, ficasse pequena: um edifício vizinho, que geralmente abriga funcionários do Vaticano, foi habilitado para o momento histórico.

Antes de 2005, os cardeais se hospedavam em quartos improvisados no Palácio Apostólico, mais desconfortáveis e com poucos banheiros, razão que motivou o papa João Paulo II a determinar a construção da atual residência.

Santa Marta, onde Francisco decidiu morar, dispõe de quartos com banheiro privado e serviços similares aos de um hotel. A distribuição dos quartos entre os cardeais foi definida por sorteio.

Temas debatidos

Nesta terça-feira, os cardeais organizaram a última reunião preparatória, que aconteceram quase diariamente desde o falecimento de Jorge Mario Bergoglio em 21 de abril. Nos encontros, eles abordam várias questões sobre a Igreja.

Entre os temas que já foram discutidos estão as finanças do Vaticano, o escândalo das agressões sexuais, a unidade da Igreja e o perfil do próximo papa. Muitos cardeais aproveitaram para se conhecer.

As discussões também alimentam sua reflexão a respeito do voto final na Capela Sistina, diante do afresco do Juízo Final pintado por Michelangelo no século XVI e a portas fechadas.

"Há candidatos, por assim dizer, naturais, aqueles que já são conhecidos por seu papel e sua personalidade. E depois há aqueles que falam e fazem você pensar: esta é uma afirmação forte. Mas não há nenhum que ‘esmague’ os outros, ninguém em que você possa pensar: será ele", afirmou Vesco.

(Com agências internacionais)



