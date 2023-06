Como economizar nas férias de julho de 2023? Dicas imperdíveis!

A- A+

Após uma longa pandemia, finalmente, as famílias estão voltando a planejar suas viagens de férias em julho. Mas será que é possível viajar sem comprometer o orçamento? Quer saber? Então, este artigo é para você!

Embora planejamento seja uma palavra chave para quem deseja economizar nas férias, quando se trata de viajar com crianças, não tem jeito, é preciso aproveitar as férias e encarar as altas temporadas, que costumam ser mais caras.

Mas será que é possível viajar durante as férias escolares e economizar? A resposta é: SIM! Mas, claro, para não arrombar o orçamento, vale seguir algumas dicas. Confira quais são!

Planeje com antecedência

O planejamento é a chave para evitar dores de cabeça e, também, economizar. Planejar sua viagem com antecedência ajuda a encontrar as melhores ofertas em passagens aéreas, hospedagem e atividades. Por isso, a dica é pesquisar os preços com antecedência e procurar ficar sempre atento a promoções e descontos.

Pesquise Cupons de Desconto

Quer viajar e economizar? Então, uma das principais dicas, sem dúvida, é antes de sair comprando pacotes ou passagens, pesquisar em sites especializados, como o popular euamocupons, por boas ofertas em cupons de desconto. Eles estão em alta e por um bom motivo, realmente é possível economizar muito nos mais diversos e variados itens, inclusive voltados ao turismo. É possível encontrar descontos em companhias aéreas, hospedagens,aluguel de carros, entre uma série de opções.

Considere destinos menos populares

Quem viaja com crianças, infelizmente, não pode ser flexível com as datas, evitando viajar nesses períodos de alta temporada, mas pode, ao menos, optar por destinos turísticos menos conhecidos, que também podem oferecer uma experiência única, e com custos mais baixos em termos de acomodação, alimentação e atividades.

Estude bem os pacotes e considere viajar de carro

Verifique se há pacotes de viagem que combinem passagens aéreas, hospedagem e atividades. Às vezes, esses pacotes podem oferecer descontos significativos em comparação com a reserva de cada item separadamente. E outra dica é considerar se vale a pena ir de carro, principalmente, se a chance de reservar voos mais baratos já tiver passado, lembrando que mesmo em destinos mais distantes, há a possibilidade de ir parando para deixar a viagem menos cansativa para as crianças, indo à uma pracinha, por exemplo.

Troque pontos por milhas

Não esqueça que é possível economizar muito trocando pontos acumulados no cartão de crédito por milhas. Ou até por pacotes de viagem, se a bandeira do seu cartão tiver parceria com empresas de turismo.

Use aplicativos e sites de comparação de preços

Utilize aplicativos e sites de comparação de preços para encontrar as melhores ofertas em passagens aéreas, hospedagem e aluguel de carros. Essas ferramentas podem ajudá-lo a encontrar opções mais econômicas.

Opte por acomodação mais econômica

Ao escolher sua acomodação, opte por opções mais econômicas, como albergues, pousadas e apartamentos, para

aluguel temporário. Sites de reserva online oferecem uma ampla variedade de opções com preços competitivos.

Economize na alimentação

Não se esqueça de fazer uma refeição reforçada pela manhã, procurando também levar água e lanches práticos ao sair para passear com as crianças. E em vez de comer em restaurantes caros, explore mercados locais, barracas de rua e estabelecimentos mais acessíveis para economizar dinheiro com refeições. Experimentar a culinária local pode ser uma experiência autêntica e econômica.

Use transporte público

Ao se deslocar no destino, opte pelo transporte público, quando disponível e seguro. Ônibus, trens e metrôs costumam ser opções mais baratas do que táxis ou serviços de transporte privado.

Busque atividades gratuitas

Praticamente, em todos os locais existem opções de passeios ou atividades gratuitas ou com descontos. Por isso, não deixe de pesquisar, ainda mais em viagens com crianças. Muitos lugares oferecem museus gratuitos em determinados dias, passeios a pé gratuitos ou descontos para estudantes e idosos.

Evite comprar por impulso

Por fim, mas nem por isso menos importante, é procurar manter o controle dos seus gastos durante a viagem, evitando comprar por impulso. Converse com as crianças antes de viajar e procure não sair do orçamento. Uma dica é, antes de comprar algo, pensar se realmente precisa daquilo e se cabe no seu orçamento.

E é isso, no mais, lembre-se, economizar não significa abrir mão de aproveitar as férias de julho, mas fazer um planejamento adequado, pesquisando muito, dessa forma, verá que é possível encontrar ótimas oportunidades sem comprometer seu orçamento.

