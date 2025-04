Como está a saúde de Bolsonaro? Veja o que diz último boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado no Hospital Rio Grande, em Natal, e evoluiu de "forma estável" nas últimas 24 horas. De acordo com boletim divulgado pela unidade hospitalar neste sábado, Bolsonaro teve uma "noite tranquila" e todos os sinais vitais e exames complementares estão "dentro da normalidade". A pressão arterial e os batimentos cardíacos também seguem normais, sem necessidade de medicamentos para controle.



"(Bolsonaro) apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento", diz o boletim, assinado pelo médico Luiz Roberto Leite Fonseca, diretor-geral do Hospital Rio Grande



O hospital informou que o ex-presidente "segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas".



Além disso, o hospital comunicou que, por decisão pessoal, Bolsonaro será transferido para Brasília neste sábado, a fim de dar continuidade ao tratamento. A expectativa é que ele seja encaminhado para o hospital DF Star.

Leia também

• Bolsonaro será transferido para Brasília em UTI aérea, diz Rogério Marinho

• "Distensão abdominal" e uso de sonda: entenda o quadro de Bolsonaro após nova internação

• Jair Bolsonaro diz estar "se recuperando" após ser hospitalizado com dores abdominais

Na sexta-feira, 11, o ex-presidente sentiu fortes dores abdominais e foi atendido com urgência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (RN). Em seguida, foi transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal, onde ainda está internadoSegundo boletim médico divulgado na sexta-feira, Bolsonaro deu entrada com "quadro de distensão abdominal e dor". Nas redes sociais, ele atribuiu o problema a uma complicação no intestino delgado, resultado das cirurgias feitas após o atentado a faca sofrido em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura presidencial de 2018.O Hospital Rio Grande informa que o paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-Presidente da República Federativa do Brasil, permanece internado sob os cuidados de nossa equipe multidisciplinar, evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas.O paciente teve uma noite tranquila, com mais de oito horas de sono, apresentando estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de suporte com aminas vasoativas, em oxigenoterapia espontânea em ar ambiente, confortável e com bom padrão respiratório.Segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas.Apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento.Por decisão pessoal do senhor ex-Presidente, em conjunto com sua família, e visando dar continuidade ao tratamento com o suporte e proximidade de seus entes queridos, está programada para o decorrer do dia de hoje sua transferência para a cidade de Brasília/DF.O paciente permanece sob acompanhamento e assistência integral da equipe médica e multiprofissional desta instituição.