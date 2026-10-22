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Saúde Como evitar frizz e pontas ressecadas? Especialista explica como usar o secador Secar primeiro a parte superior do cabelo faz com que as ligações de hidrogênio no comprimento se reorganizem aleatoriamente, deixando o cabelo com aspecto frisado e seco

Depois de secar o cabelo, você já percebeu que ele pode ficar com mais frizz e pontas duplas? Segundo uma especialista em tratamentos capilares, isso acontece porque muitas pessoas costumam usar o secador na ordem "completamente errada".

A maioria das pessoas começa pela raiz e vai descendo, mas, segundo Anabel Kingsley, presidente da marca e consultora principal da marca de produtos para cabelo Philip Kingsley, acredita que uma abordagem mais inteligente é começar pelo comprimento e pelas pontas antes de subir.

"Se você secar primeiro a parte de cima do cabelo, o vento pode espalhar o ar em direções diferentes", disse Kingsley ao Daily Mail.

Segundo ela, como as pontas do cabelo são geralmente mais finas, além de mais danificadas e porosas, elas ficam propensas a grudar e emaranhar, principalmente quando estão úmidas. Além de deixar as pontas com aspecto ressecado, isso pode causar quebra.

Grande parte disso se deve à forma como as ligações de hidrogênio se comportam dentro do cabelo. "As ligações de hidrogênio são as ligações mais fracas, porém mais numerosas, do seu cabelo. Elas se rompem quando você molha o cabelo e se refazem quando ele seca", explicou Kingsley.

Secar primeiro a parte superior do cabelo faz com que as ligações de hidrogênio no comprimento se reorganizem aleatoriamente, deixando o cabelo com aspecto frisado e seco.

Como resultado, muitas pessoas recorrem a temperaturas mais elevadas ou técnicas de estilização mais agressivas na tentativa de suavizar tudo novamente.

"Como as pontas do seu cabelo são mais velhas, elas já estão mais porosas e desgastadas, então você precisa tratá-las com cuidado", disse Kingsley.

A especialista diz que o cabelo de cada pessoa é diferente e algumas podem preferir secar primeiro a parte de cima do cabelo, mas ela recomenda experimentar o método novo.

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