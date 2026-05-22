Sex, 22 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TECNOLOGIA

Como evitar trocas de bebês? Ferramenta com IA criada pela Unicamp aposta na biometria

Desenvolvida pela empresa brasileira Griaule em parceria com a universidade, tecnologia ganha atenção após caso de crianças trocadas em maternidade de Goiás descoberto três anos depois

Reportar Erro
Especialista coletando biometria de recém nascido sem contato por causa da tecnologia Especialista coletando biometria de recém nascido sem contato por causa da tecnologia  - Foto: Divulgação/Griaule

Como evitar que um bebê deixe a maternidade com a família errada? A pergunta voltou ao centro do debate nacional após a Justiça de Goiás condenar o Hospital São Sebastião, em Inhumas, a indenizar em R$ 1 milhão as famílias de dois meninos trocados logo após o parto, em 2021. O caso, descoberto apenas três anos depois, expôs falhas nos protocolos de identificação de recém-nascidos e reacendeu discussões sobre o uso de tecnologias biométricas em maternidades brasileiras.

Em meio a esse cenário, pesquisadores da Unicamp participaram do desenvolvimento de uma ferramenta que busca justamente reduzir esse tipo de erro. Batizada de BabyID, a tecnologia utiliza inteligência artificial para identificar recém-nascidos por biometria usando apenas a câmera de um celular comum, sem necessidade de contato físico ou equipamentos específicos.

Desenvolvido pela empresa brasileira Griaule em parceria com o Instituto de Computação da Unicamp, o sistema registra impressões digitais, rosto e íris do bebê logo após o nascimento. As informações ficam vinculadas à identificação da mãe e formam um histórico biométrico contínuo desde os primeiros dias de vida.

O desafio técnico sempre foi considerado um dos principais obstáculos para esse tipo de identificação. Em recém-nascidos, as impressões digitais ainda são pequenas e pouco definidas, dificultando a captura por métodos tradicionais. Segundo os pesquisadores envolvidos, o sistema usa inteligência artificial para tratar digitalmente as imagens, corrigindo distorções e melhorando a definição dos registros.

 

Leia também

• Google ganha nova barra de buscas e dá 'banho de loja' na ferramenta; veja recursos

• Apple lança novas ferramentas de segurança contra ataques cibernéticos; veja como usar

• ChatGPT ganha ferramenta de IA para procurar passagens aéreas e comparar preços; entenda

O caso em Goiás
Os dois bebês envolvidos no caso de Goiás nasceram no mesmo dia, em outubro de 2021, no Hospital da Mulher, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. A troca só veio à tona cerca de três anos depois, quando um dos pais decidiu fazer um exame de DNA por suspeitar da paternidade.

O resultado mostrou incompatibilidade genética não apenas com o suposto pai, mas também com a mãe que criou a criança desde o nascimento. A partir disso, a família conseguiu localizar outro casal que também havia tido um filho na maternidade naquele dia. O novo teste confirmou que os meninos tinham sido trocados após o parto.

Em outubro de 2025, a Justiça determinou que as crianças passassem por uma transição gradual para as famílias biológicas, com convivência planejada entre os dois casais e os meninos. As certidões de nascimento chegaram a ser alteradas para incluir os nomes das duas mães e dos dois pais.

Nesta semana, o Tribunal de Justiça de Goiás condenou o hospital ao pagamento de R$ 1 milhão por danos morais às famílias envolvidas. A decisão reconheceu falha na prestação do serviço hospitalar.

Testes apontaram reconhecimento acima de 99%
Segundo a Griaule, o BabyID foi desenvolvido ao longo de quatro anos com pesquisas acadêmicas de mestrado e doutorado conduzidas na Unicamp. A tecnologia foi testada em Santa Catarina com uma base de aproximadamente 5 mil pares de impressões digitais coletadas em diferentes fases da vida.

De acordo com os resultados divulgados pela empresa, o sistema conseguiu identificar corretamente 99,77% dos registros, mesmo comparando imagens feitas no primeiro ano de vida com outras captadas até os 16 anos.

Além da prevenção de trocas em maternidades, a empresa afirma que a ferramenta também pode auxiliar em casos de desaparecimento infantil e no fortalecimento do registro civil. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que cerca de 24 mil crianças e adolescentes desapareceram no Brasil em 2025, média de 66 por dia.

Hoje, a legislação brasileira já prevê mecanismos de identificação de recém-nascidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece esse direito desde 1990, e uma portaria do Ministério da Saúde, publicada em 2018, determinou a vinculação das Declarações de Nascidos Vivos aos registros biométricos do bebê e da mãe.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter