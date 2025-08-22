A- A+

Show de Priscilla Senna Pontes interditadas e bloqueios: confira como fica o trânsito no dia do show de Priscila Senna Gravação do DVD da cantora acontece na próxima quarta-feira (27), no Marco Zero

O Centro de Operações do Recife (COP) anunciou, na manhã desta sexta-feira (22), que o trânsito no Bairro do Recife sofrerá alterações na próxima quarta-feira (27), em razão da realização do show de Priscila Senna, no Marco Zero, área central da capital pernambucana.

O esquema montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) prevê a proibição de veículos onde houver público.

Três pontes serão interditadas no dia gravação do DVD da cantora. A Ponte Giratória será fechada para a passagem de pedestres a partir das 8h. Já as pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo serão interditadas às 15h. A Buarque de Macedo, no entanto, será liberada para a circulação de ônibus.

Toda a entrada e saída do Bairro de Recife para transporte coletivo, por aplicativo ou privado será exclusiva pela ponte do Limoeiro.



Já os bloqueios deverão ser iniciados às 14h, no entorno da área do show, que compreende as avenidas Alfredo Lisboa e Barbosa Lima Sobrinho.

O COP ainda destacou que outros bloqueios podem ser necessários, assim como os bloqueios previstos podem atrasar ou ser antecipados de acordo com a necessidade das forças de segurança envolvidas no evento.

"A gente teve todo esse cuidado para impactar o mínimo possível, tentando segurar o máximo desse bloqueiro para ele não ser antecipado. Estamos orientando para que, a partir das 15 horas, todo mundo se organize para vir de transporte coletivo ou por aplicativo, porque aí você consegue vir trabalhar e voltar de forma mais tranquila", orientou

Ao todo, 75 agentes da CTTU estarão trabalhando na mobilidade do evento, orientando os motoristas que trafegarem na região.

