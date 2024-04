A- A+

CRIME Como foi o roubo "cinematográfico" que está entre os maiores da história de Los Angeles Crime aconteceu no Domingo de Páscoa, em um depósito localizado no Vale de San Fernando

Os ladrões entraram pelo telhado. De algum modo, evitaram que o sofisticado sistema de alarme do depósito de dinheiro GardaWorld fosse acionado e saíram dali com 30 milhões de dólares — aproximadamente R$ 150 milhões, na cotação atual. O golpe aconteceu na noite do Domingo de Páscoa, na área industrial do bairro Sylmar, em Los Angeles, e é investigado pelo FBI e pelo Departamento de Polícia da cidade californiana.

O caso se tornou um quebra-cabeça para as autoridades. O roubo foi tão bem executado que os responsáveis pelo depósito de dinheiro não perceberam que a quantia havia sido retirada até a manhã de segunda-feira. A empresa canadense GardaWorld não fez nenhum comunicado público desde então.

Detetives da polícia e agentes do FBI investigam desde segunda-feira quem poderia ter realizado tal roubo. Fontes da investigação informaram ao Los Angeles Times que acreditam se tratar de um grupo com experiência nesse tipo de roubo, por parecer ser um plano muito bem elaborado, que exigia experiência em acessar instalações fortemente protegidas sem serem detectados.

Ao menos um alarme teria sido acionado durante a ação, mas o dispositivo não estava conectado às autoridades locais.

Ainda de acordo com a publicação, que cita fontes ligadas à investigação, poucas pessoas tinham conhecimento das grandes somas de dinheiro guardadas no local. A empresa responsável pelo depósito ainda não se manifestou sobre o assalto.

"É tão impressionante que você nunca suspeitaria que isso iria acontecer. 30 milhões desaparecidos. Como? Por quê? Ainda estou tentando processar isso. Foi um trabalho interno? Foi apenas uma pessoa? Um grupo? Há muitas perguntas" disse uma fonte ao canal de televisão ABC News.

O roubo naturalmente se tornou uma grande história para a imprensa local. Um helicóptero da rede ABC sobrevoou as instalações do depósito, de onde chegam e saem vários caminhões blindados rumo a estabelecimentos após contabilizar o dinheiro em espécie. As imagens captadas pela nave revelaram um buraco em uma das paredes do depósito, que já estava tapado. As autoridades não especificaram se este buraco foi utilizado para sair.

Os R$ 150 milhões roubados são apenas uma cifra aproximada fornecida pelas autoridades. O FBI informou na quarta-feira que seus agentes estão analisando as informações da empresa para determinar o valor exato. Chama a atenção dos investigadores o fato de os ladrões saberem que havia essa quantidade de dinheiro no depósito, que possui outras 26 unidades semelhantes na Califórnia, onde guardam dinheiro vivo.

É um fato que este é um dos maiores roubos de dinheiro em Los Angeles. Em 2022, o motorista de um caminhão que transportava joias adormeceu. Bastaram 27 minutos para que um grupo de ladrões aproveitasse a situação e retirasse a valiosa carga, que foi avaliada em quase 100 milhões de dólares. Ninguém foi preso por esse roubo.

É preciso voltar a 1997 para encontrar um roubo de dinheiro de tal montante. Isso ocorreu em setembro daquele ano, de uma forma menos refinada. Cinco ladrões, um deles um ex-funcionário de uma empresa de custódia, entraram em um depósito e levaram 18 milhões de dólares em notas de 20. Eles encheram um caminhão de mudança até que o dinheiro chegasse à altura da cintura. Um dos membros da quadrilha foi detido. Os ladrões foram presos depois que um dos membros da quadrilha foi preso e delatou os outros. Mesmo assim, levou quase três anos para capturá-los.

