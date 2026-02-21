A- A+

ALIMENTAÇÃO Como guardar ovos cozidos por até uma semana na geladeira; dicas simples ajudam na conservação Cuidados logo após o cozimento permite que esses alimentos sejam armazenados na geladeira por até sete dias sem perder qualidade ou segurança alimentar

Manter ovos cozidos em boas condições por vários dias é possível se algumas diretrizes básicas corretas de armazenamento forem aplicadas.

Esse alimento, valorizado por sua contribuição de proteínas, vitaminas e minerais, geralmente é preparado com antecedência para as refeições rápidas ou acompanhar saladas e pratos frios. A chave não está apenas em como são cozinhados, mas também em como são armazenados.

Depois de cozidos, os ovos podem ser mantidos na geladeira por até uma semana sem alterar sua composição, desde que certos cuidados sejam respeitados. Esses passos simples ajudam a preservar sua longevidade, sabor e textura.

A importância de manter a casca

O primeiro ponto central é não descascá-los prematuramente. Armazenar ovos com a casca intacta atua como uma barreira natural contra bactérias e odores provenientes da geladeira. Quando são armazenados descascados, sua vida útil é reduzida para cerca de três ou quatro dias, mesmo dentro de um recipiente fechado.

Portanto, se a ideia é prolongar a conservação, é recomendável deixá-los na casca e colocá-los em um recipiente limpo ou em um recipiente tupper, preferencialmente hermético. Isso protege melhor a qualidade do alimento e previne contaminação cruzada.

Resfriamento rápido após o cozimento

Outro passo fundamental é o resfriamento imediato após o cozimento. Mergulhar ovos recém-cozidos em água fria – ou em uma tigela com água e gelo – gera uma queda repentina de temperatura que desacelera o cozimento, melhora a segurança alimentar e facilita descascá-los posteriormente.

Esse procedimento também ajuda a casca a se soltar mais facilmente na hora de consumir o ovo. Mesmo que não vá descascar imediatamente, o banho frio é fundamental para uma melhor conservação na geladeira.

Como armazená-los e descascá-los sem dificuldade

Quando esfriarem, é recomendável secá-los bem antes de guardá-los. A umidade residual pode acelerar a deterioração. Colocá-los em um recipiente hermético, com a data de cozimento, é uma boa prática para acompanhar o período em que deve ser consumido.

Para descascá-los, um truque simples é rolar o ovo suavemente sobre uma superfície lisa, quebrando a casca de forma uniforme. Isso permite que seja removida com menos esforço e sem danificar a clara.

Pequenos cuidados fazem a diferença e permitem que você aproveite ao máximo um alimento prático e nutritivo que está sempre disponível.

