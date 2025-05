Como identificar a deficiência de vitamina B12? Estes são os sintomas e suas consequências

A- A+

A vitamina B12, como a cobalamina é conhecida, é essencial para a formação e maturação dos glóbulos vermelhos. Sua deficiência pode causar danos neurológicos, resultando em formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, fraqueza muscular, perda de reflexos, dificuldade para caminhar, confusão e demência. Suas funções também incluem sua contribuição ao metabolismo celular, função nervosa e produção de DNA.

Mas como você pode determinar se seus níveis de vitamina B12 estão adequados? A única maneira é com exames de sangue. Em alguns casos, e em pessoas jovens, um resultado desses exames indicando uma deficiência pode levar a uma endoscopia para descartar quaisquer defeitos estomacais que possam estar causando o diagnóstico.

Uma pessoa com deficiência de vitamina B12 pode desenvolver anemia, cujos sintomas incluem palidez, fraqueza e fadiga.

A vitamina B12 faz parte do complexo B, que inclui outras sete vitaminas (B1, B2, B3, B5, B6, B7 e B9) que trabalham juntas para apoiar o metabolismo energético, a formação de tecidos e a saúde do sistema nervoso. Embora uma dieta balanceada possa fornecer essas vitaminas, em alguns casos, a suplementação é necessária para prevenir deficiências.

O consumo diário do complexo B12, dentro das doses recomendadas, proporciona diversos benefícios à saúde. Embora geralmente bem tolerado, tomar doses muito altas pode causar efeitos colaterais como vermelhidão na pele, coceira ou desconforto digestivo.

Não há um horário específico para o consumo do complexo B12, mas existem recomendações que favorecem sua absorção. A manhã, por exemplo, é o horário mais recomendado porque os níveis de ácido estomacal são mais altos, o que facilita a absorção.

É importante consumir o suplemento durante as refeições, junto com os alimentos, pois a digestão ativa mecanismos que melhoram sua assimilação.

Em quais alimentos a vitamina B12 pode ser encontrada naturalmente?

A vitamina B12 está disponível comercialmente em comprimidos, cápsulas, gotas, injeções e comprimidos sublinguais. No entanto, o sucesso da suplementação não depende apenas do consumo, mas também do momento da ingestão, do método de administração e do estado do sistema digestivo, fatores que influenciam a absorção dos nutrientes.

Existem alguns alimentos nos quais essa vitamina pode ser encontrada naturalmente:

Vitela

Carne bovina

Porco

Fígado

Ovos

Cereais fortificados

Leite

Ostras

Salmão

Atum

