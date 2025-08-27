A- A+

SAÚDE Como identificar sintomas de envenenamento no seu animal de estimação? Veja o que fazer Reconhecer e saber como agir é a chave para salvar a vida do seu animal de estimação

Sem dúvida, um dos piores sentimentos é ver seu animal de estimação doente ou passando por uma situação de risco de vida. Mesmo que você tente proteger seu companheiro peludo, há situações imprevisíveis que podem colocar a saúde e a vida do seu cão ou gato em risco.

Segundo a marca de ração animal Purina, se você notar comportamentos incomuns em seu pet, como fadiga e desorientação, você deve prestar atenção especial a estes sintomas que podem indicar intoxicação:

Falta de apetite;

Espuma no focinho;

Febre;

Náusea;

Ansiedade;

Fadiga;

Agitação;

Suspiros;

Salivação excessiva;

Vômito;

Convulsões;

Tremores;

Olhos cristalizados;

Paralisia;

Presença de sangue no vômito, urina ou fezes; e

Sangramento na pele.

Se seu animal de estimação apresentar um ou mais dos sintomas de envenenamento mencionados acima, é importante consultar um veterinário imediatamente.

Normalmente, o veterinário bloqueia a substância tóxica com comprimidos de carvão ativado e monitora o animal com antídotos e analgésicos até que danos internos sejam descartados.





É muito útil identificar como o animal pode ter sido envenenado, pois isso dará ao especialista mais informações sobre como agir. Existem muitos tipos de veneno, então a forma como a pessoa foi envenenada pode variar muito. A causa mais comum é veneno de rato, embora também possa ser comida estragada ou até mesmo uma picada de animal ou inseto venenoso.

O que você deve dar a um animal de estimação envenenado?

Procure atendimento médico urgente e não a provoque vômito. É importante dar-lhe bastante água e, se possível, comprimidos de carvão ativado, que encapsularão o agente tóxico. Não recorra a remédios caseiros para intoxicação. Tentar fazer seu pet vomitar ou tentar ajudá-lo em casa pode ser pior para ele e piorar a situação.

Você pode fazer isso desde o momento em que perceber que seu animal de estimação pode estar envenenado até que o veterinário o examine.

Quais são algumas substâncias tóxicas que podem envenenar seu animal de estimação?

Cogumelos;

Anticongelante;

Medicamentos;

Pesticidas, inseticidas e fertilizantes;

Uvas;

Chocolate;

Alho e cebola;

Álcool e tabaco; e

Detergentes e produtos de limpeza

