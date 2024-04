A- A+

SAÚDE Como lavar de forma correta a vagina: uso de água deve ser feito com cuidado Perfumes, sabonetes e géis para a regão íntima não são recomendados por profissionais

Soluções milagrosas como sabonetes e essências, que são compostas por produtos químicos, podem ser prejudiciais para a higiene íntima feminina. Ginecologistas alertam que existem maneiras corretas de manter a região da vagina saudável, sem agredir e mascarar as características naturais.

A ginecologista Andrea Menezes Gonçalves, criadora do GinecoHub, explica que as concepções sobre a aparência e o odor da vagina são vistas como algo negativo, mas, na verdade, são aspectos naturais.

— A vagina é mais uma vítima do machismo e da misoginia. O odor é tido como mau cheiro, mas é o cheiro fisiológico natural e deveria ser encarado como tal. Não era para ter essa necessidade de mascarar, tornar cheirosa, tornar bonita. Outra questão é a procura por produtos de clareamento, quando, na verdade, a vagina tem sua cor típica, dependendo do fenótipo de cada pessoa — afirma.

Como se deve fazer a higiene íntima feminina?

Andrea orienta que toda a higienização deve ser feita sempre na vulva (a parte externa da vagina), e nunca dentro do canal vaginal. A ginecologista complementa e reforça as dicas de higiene pessoal feminina:

— O ideal é a lavagem diária na região externa, da vulva, de preferência apenas com água. Mas é bom lembrar sempre: dentro da vagina, nem água! Nunca fazer ducha, porque tiramos a proteção natural e desregulamos a flora da vagina — explica a médica, que complementa:

Faz mal usar sabonete íntimo todos os dias?

Como a vagina é um órgão auto-limpante, não é necessário passar muitos produtos para que a limpeza seja feita corretamente.

— Quanto menos manipulação e produtos artificiais com corantes e perfumes na região íntima, melhor. Para quem não consegue deixar de passar produtos como sabonetes íntimos e géis de uma hora para a outra, eu recomendo que tente passar em dias que tenha suado mais ou sinta algum odor.

