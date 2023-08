Como lavar o tênis encardido na máquina de lavar sem estragá-lo? Especialistas dão as dicas

A- A+

Se você fica sua frio quando é pedido para tirar seus tênis fedorentos na casa de um amigo, pode ser hora de repensar como trata o odor em seus sapatos. Felizmente, com a ajuda de alguns truques simples, você pode lavar esse cheiro desagradável. A melhor parte? Você pode fazer isso com segurança na máquina de lavar roupa.

Não, você não vai estragar sua máquina de lavar

De acordo com especialistas, você não vai estragar sua máquina de lavar se limpar seus tênis nela. Na verdade, o maior risco é para seus sapatos. Antes de começar, confirme se seus tênis serão toleráveis à lavagem na máquina. Isso se resume principalmente aos materiais de que seus tênis são feitos —algodão, poliéster e lona são todos seguros para lavadora.

Lembre-se de que certos sapatos nunca devem ir para a máquina de lavar. Muito populares, tênis de couro, por exemplo, você deve limpar esses sapatos com uma limpeza localizada.

Os especialistas geralmente concordam que as máquinas de lavar são melhores para remover odores do que para remover manchas. Eles recomendam que você tente remover as mais difíceis, como lama ou óleo de motor, à mão antes de recorrer à máquina de lavar. Há uma exceção: se forem particularmente generalizadas ou saturadas, e a limpeza localizada não fizer diferença, use a máquina de lavar. Mas não espere resultados perfeitos.

Se parece que seus tênis aguentarão a máquina de lavar, veja como fazer isso com segurança:

Preparação antes de colocar na máquina de lavar

Primeiro, remova os cadarços do sapato —isso ajudará a garantir que toda a sujeira seja lavada. Usando uma escova pequena, remova qualquer sujeira ou detrito das solas. Depois, coloque uma pequena quantidade de limpador multiuso nas partes que não são de tecido (sola, bico, calcanhar) e use um pano de microfibra para remover qualquer mancha.

Se as palmilhas de tecido dos seus sapatos forem removíveis, retire-as e coloque, junto com os cadarços e o próprio sapato, em um saco de roupa de malha.





Juntamente com o saco contendo seus sapatos, adicione duas toalhas à máquina de lavar (para abafar o barulho durante o processo). Para combater os odores e melhorar a limpeza, adiciona-se uma colher de sopa de alvejante oxigenado diretamente na máquina.

Escolha um ciclo delicado e frio

Um ciclo delicado ajudará a garantir que seus sapatos sejam lavados suavemente. Os ciclos delicados têm rotações mais lentas ou, às vezes, nem as têm.

Certifique-se de selecionar a temperatura mais fria disponível para a lavagem. Um ciclo frio ainda removerá odores. Embora seja comum acreditar que o calor é melhor para eliminar bactérias causadoras de odor, os detergentes de lavanderia modernos contêm enzimas que funcionam para remover odores, independentemente da temperatura da água.

Em seguida, adicione detergente ao compartimento da máquina. É recomendado usar detergente líquido para roupas, em vez de detergente em pó (que nem sempre se dissolve completamente em água fria).

Finalmente, inicie a máquina e relaxe enquanto sua máquina de lavar faz o trabalho sujo (e fedido) por você.

Pule a secadora e deixe secar ao ar livre

Após o ciclo de lavagem terminar, você pode ficar tentado a jogar seus sapatos na secadora. Não faça isso: de acordo com especialistas, secar seus tênis ao ar livre é uma abordagem melhor. As colas, borrachas e espumas usadas para fazer os sapatos são provavelmente sensíveis à temperatura, e o calor da secadora poderia danificá-las.

Você pode deixar seus sapatos, palmilhas e cadarços secarem ao ar livre ou na borda de uma janela aberta. Se essa não for uma opção, coloque-os na frente de um ventilador. Evite secá-los em áreas úmidas e escuras onde há mofo.

Quando seus sapatos, palmilhas e cadarços estiverem completamente secos, coloque as palmilhas de volta nos sapatos e amarre os cadarços. Da próxima vez que você tirar os sapatos, poderá respirar aliviado. (E se você gosta de usar sapatos sem meias, talvez considere algumas meias invisíveis. Seu nariz vai agradecer.)

