saúde Como o Carnaval pode arruinar o sono? Veja por que isso acontece e como evitar Maratona de festas, somada ao maior consumo de bebidas alcoólicas, costuma resultar em noites curtas

Dias de blocos que atravessam o dia, noites de folia e bebidas alcoólicas em excesso, o carnaval apesar das festas pode alterar a rotina de sono de muitos brasileiros. A maratona de festas, somada ao maior consumo de bebidas alcoólicas, costuma resultar em noites curtas e sono de baixa qualidade.

Entre os problemas associados à falta de descanso está a apneia do sono, distúrbio potencialmente grave caracterizado por repetitivas interrupções na respiração durante o sono.

A pessoa acorda várias vezes à noite, mesmo que por poucos segundos e de forma imperceptível. Essas pausas, mesmo que curtas, diminuem a concentração de oxigenação no corpo, gerando um fator de risco para hipertensão e arritmia cardíaca. Além disso, leva ao aumento do risco para Acidente Cardiovascular Cerebral (AVC), infarto, disfunção erétil, entre outros problemas.

“O álcool relaxa a musculatura da garganta, o que estreita as vias respiratórias e aumenta tanto a frequência quanto a gravidade dos episódios de apneia”, explica o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho, diretor médico da Biologix, empresa de monitoramento do sono.

Segundo a empresa, dados de exames realizados por ela mostram que 28% dos casos investigados apresentam apneia do sono em grau moderado, enquanto 20% já convivem com a forma mais grave do distúrbio.

Segundo o especialista, os efeitos ainda podem se acumular ao longo dos dias de folia.

“A combinação de privação de sono por vários dias seguidos com o consumo de álcool dificulta a recuperação do organismo e, a médio e longo prazo, pode aumentar o risco de hipertensão, arritmias e outros problemas cardiovasculares”, afirma.

Como dormir melhor durante o Carnaval

Mesmo com a agenda intensa de festas, algumas medidas simples podem ajudar a preservar a qualidade do sono:

Modere o consumo de álcool, especialmente se você ronca ou já tem problemas respiratórios.

Evite beber antes de dormir. O ideal é não consumir álcool pelo menos três a quatro horas antes de se deitar.

Prefira dormir de lado, posição que ajuda a manter as vias aéreas abertas e reduz o ronco.

Tente manter horários regulares para dormir e acordar sempre que possível no feriado prolongado.

