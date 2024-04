Ana Maria Braga conta que teve problemas de circulação por causa do vício em cigarro

A- A+

A apresentadora Ana Maria Braga contou, durante entrevista ao programa Conversa com Bial na última segunda-feira (29) que ficou com as veias entupidas por causa do cigarro. A apresentadora precisou colocar três stents nas duas pernas e poucos meses depois, um deles entupiu novamente. Após esse episódio, ela finalmente parou de fumar.

— Eu estava com as veias entupidas. Tudo por causa do cigarro! Coloquei três stents nas duas pernas e depois de oito meses um deles entupiu e eu ainda não tinha parado de fumar. (...) Voltei lá em novembro do ano passado, desentupiu, trocou. Depois desse entupimento eu falei que nunca mais. E parei também com o café, troquei pela água — contou ao apresentador Pedro Bial.

O tabagismo é um dos maiores causadores de doenças cardiovasculares. De acordo com informações do HCor, o cigarro agride o endotélio, a parede de células que recobre os vasos sanguíneos. Isso deixa as artérias mais vulneráveis ao acúmulo de gordura e também interfere no mecanismo de contração e relaxamento, o que resulta numa maior dificuldade para o sangue circular.

Além disso, a nicotina, substância encontrada no produto responsável pelo seu potencial viciante, influencia na redução de consumo de oxigênio e faz com que o corpo absorva mais colesterol. Esse mecanismo aumenta o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares, como AVC. A única forma de reduzir o risco dessas doenças é parar de fumar.

