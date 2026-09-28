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Internacional Como o despejo de uma idosa de 87 anos gerou onda de protestos por moradia na Espanha Dezenas de milhares de pessoas marcharam por Madri no sábado (26) para protestar contra o despejo de Maricarmen Abascal de um apartamento no bairro nobre do Retiro, onde ela morava há mais de sete décadas

Manifestantes indignados com o despejo de uma mulher de 87 anos acamparam durante a noite na histórica praça Puerta del Sol, em Madri, onde mais pessoas - incluindo várias gerações de uma mesma família - se juntaram a eles no domingo (27) e nesta segunda-feira (28) para mais um dia de protestos contra a crise imobiliária na Espanha.

Dezenas de milhares de pessoas marcharam por Madri no sábado (26) para protestar contra o despejo de Maricarmen Abascal de um apartamento no bairro nobre do Retiro, onde ela morava há mais de sete décadas, e alguns prosseguiram em um acampamento no domingo e nesta segunda.

Também na segunda, os advogados de Maricarmen informaram que chegaram a um acordo com a empresa dona do apartamento que ela alugava, de forma que ela poderá voltar a viver lá.

Os manifestantes exigem proteções mais fortes aos inquilinos, medidas para combater fraudes e a proibição de despejos quando não houver moradia alternativa disponível. Muitos se recusaram a ir embora após a marcha de sábado e montaram barracas na Puerta del Sol para passar a noite.

"A situação habitacional é insustentável", disse Natalia Navarro, uma atriz de 27 anos que estava entre os que acamparam na praça. "Estamos todos nas ruas porque estamos fartos."

"A onda de indignação e raiva que se desencadeou agora é imparável", disse Alicia del Río, porta-voz do Sindicato dos Inquilinos de Madri, que liderou os protestos. "Vamos permanecer aqui" até que o governo aprove novas leis, incluindo contratos de aluguel por tempo indeterminado, e ponha fim a despejos como o de Abascal, disse del Río aos jornalistas na praça no domingo.

Espera-se que o governo espanhol, liderado pelos socialistas, anuncie novas medidas em sua reunião semanal do gabinete nesta terça-feira (29).

Despejo 'desencadeou essa agitação social'

Em 23 de setembro, Abascal foi retirada de seu apartamento em uma maca e colocada em uma ambulância, enquanto seus apoiadores - que haviam tentado, sem sucesso, impedir o despejo - gritavam seu nome.

"Não consegui defender minha casa, mas lutei para que outras pessoas aprendam a lutar pelo que é delas", disse Abascal em um vídeo gravado de seu leito no hospital após o despejo.

Imagens do despejo se espalharam amplamente por toda a Espanha, alimentando a indignação e as críticas às autoridades públicas e às empresas de investimento imobiliário acusadas de forçar os moradores a deixarem suas casas por causa dos altos preços. Os críticos costumam se referir a essas empresas como "fundos abutres".

"Maricarmen foi, de certa forma, a gota d'água que desencadeou essa agitação social", disse Simón de la Riva, 43 anos, professor que participou dos protestos de sábado.

Em discurso durante um comício do Partido Socialista em Madri, o primeiro-ministro Pedro Sánchez dirigiu-se diretamente a Abascal: "Tenho uma mensagem para você, Maricarmen: o governo está trabalhando sem parar para apresentar um Decreto Real sobre habitação na próxima terça-feira. E peço aos grupos parlamentares que façam um último esforço para que ele seja aprovado no Parlamento Nacional por causa da Maricarmen."

Abascal criticou o premiê Pedro Sánchez e o culpou por seu calvário. "Ele não percebe a quantidade de despejos que ocorrem diariamente?", perguntou ela durante uma entrevista à emissora estatal espanhola RTVE, um dia antes de ser retirada à força de sua casa. "Ele não percebe, ou não quer perceber?"

Um lar há sete décadas

A mídia espanhola informou que o pai de Abascal alugou o apartamento pela primeira vez em 1956 e que ela permaneceu lá como inquilina, sob o regime de controle de aluguéis, após a morte dos pais.

O prédio mudou de proprietário em 2018, e Abascal recebeu a oferta de comprar o apartamento, mas não tinha condições financeiras para isso, segundo o Sindicato dos Inquilinos de Madri.

A Urbagestión, um fundo de investimento que posteriormente comprou o imóvel, aumentou o aluguel mensal de 500 euros para 2 650 euros. Posteriormente, reduziu o aluguel para 1.650 euros, valor que Abascal ainda não conseguia arcar com sua aposentadoria, informou o sindicato.

Aumento dos custos e crescente escassez de moradias

O aumento dos custos e a escassez de moradias estão excluindo muitos espanhóis do mercado, apesar do forte crescimento econômico da quarta maior economia da Europa. A renda não acompanhou o aumento dos custos de moradia, e analistas afirmam que o turismo e o crescimento populacional impulsionado pela imigração nas cidades exerceram ainda mais pressão sobre a oferta limitada de moradias.

O Banco da Espanha estimou que o país tinha uma escassez de cerca de 550 mil moradias no ano passado, sendo que Madri, Barcelona e Valência respondem por uma parcela substancial desse total.

As manifestações na emblemática praça de Madri neste fim de semana lembraram a muitos na Espanha as manifestações históricas que tiveram início em 15 de maio de 2011, quando membros do "movimento dos indignados" acamparam por 28 dias seguidos, dando origem a protestos semelhantes em todo o país e no mundo. Esse movimento foi uma reação aos despejos e a outras questões decorrentes de uma crise econômica global, incluindo desemprego, medidas de austeridade e corrupção.

A Espanha ocupa uma das últimas posições entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em termos de moradias públicas subsidiadas para aluguel, que representam menos de 2% do parque habitacional do país. A média da União Europeia é de 8%.

Novo decreto

Após duas noites acampados no centro de Madri, os manifestantes contra a crise imobiliária prometeram nesta segunda-feira "continuar pressionando" o governo de Pedro Sánchez, de quem exigem uma nova lei que proteja as pessoas contra a escalada dos preços. Mas o texto não tem garantias de ser aprovado no Parlamento, onde não conta com maioria.

Os protestos seguiram Sánchez até Barcelona, e um grupo de manifestantes bloqueou parte da Avenida Diagonal, onde o chefe do governo espanhol compareceu à cerimônia de entrega de prêmios do jornal La Vanguardia.

Com faixas com a mensagem "Decreto Maricarmen já" e slogans como "os investidores são os invasores", os participantes da marcha relataram as dificuldades para ter acesso à moradia.

Em dez anos, o preço médio do metro quadrado no aluguel na Espanha dobrou, chegando a 15,1 euros/m² em agosto, segundo o portal imobiliário Idealista. Na compra, o valor está agora em 2 355 euros, um aumento de mais de 50% no mesmo período, segundo dados oficiais.

*Com informações de agências internacionais.

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