A- A+

TRAGÉDIA DO NEPAL Como o desprendimento de uma geleira arrasou o Nepal e o Tibete O desastre parece ter sido provocado pelo desabamento de uma geleira nas montanhas do Nepal, perto do Tibete chinês

Um enorme bloco que desprendeu de uma geleira a milhares de metros de altitude sobre um rio pode ter provocado o desastre no Nepal e no Tibete, deixando pelo menos 362 mortos e mais de 1.300 desaparecidos.

Por enquanto, especialistas acreditam nas seguintes hipóteses:

Colapso da geleira

O desastre parece ter sido provocado pelo desabamento de uma geleira nas montanhas do Nepal, perto do Tibete chinês.

"Um grande pedaço de geleira se desprendeu a cerca de 5.200 metros (...) e caiu em um vale", explicou Simon Cox, do instituto neozelandês GNS Science.

"Transformou-se em uma massa avassaladora de detritos (...) que arrastou rochas, sedimentos, árvores e o que estava em seu caminho, lançando tudo a grande velocidade pelo desfiladeiro", explicou.

A parede de água atingiu primeiro um posto fronteiriço, segundo imagens de uma câmera de segurança que mostram uma massa de lama soterrando a área enquanto as pessoas fogem diante de seu avanço.

Depois, seguiu rio abaixo em direção ao Nepal, inundando povoados e derrubando pontes e edifícios.

Atividade sísmica

O colapso da geleira foi grande o suficiente para ser registrado como um evento sísmico, que inicialmente foi confundido com um terremoto.

No entanto, após uma análise mais detalhada, o Serviço Geológico dos Estados Unidos determinou "que o evento sísmico foi, na realidade, um colapso de geleira e um fluxo de escombros, e que não havia ocorrido nenhum terremoto".

O colapso foi registrado como um "evento sísmico" de magnitude 5,2, ocorrido às 8h37, no horário local (23h52 no horário de Brasília).

Reconstituição dos fatos

Como a área afetada é em grande parte inacessível, especialistas usam as medições disponíveis em campo e imagens de satélite "tiradas antes e depois" para reconstituir o desastre, explicou Lauren Vargo, da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia.

Alguns especialistas sugeriram que pode ter ocorrido uma inundação por extravasamento violento de um lago glacial (GLOF, na sigla em inglês), um risco crescente à medida que as geleiras derretem devido às mudanças climáticas.

Isso acontece quando uma frágil parede de detritos que contém um lago formado pelo derretimento da geleira desmorona repentinamente, liberando a água atrás dela.

Outros especialistas afirmaram não ter detectado a presença de lagos glaciares nas proximidades e indicaram que a água acumulada pode ter despencado em cascata com o bloco que se desprendeu.

Alerta

Autoridades nepalesas receberam o primeiro alerta de uma inundação por volta das 9h locais, e começaram a avisar as áreas ao longo do rio Bhote Khoshi.

Não está claro quantas pessoas receberam o aviso, nem quanto tempo tiveram para reagir. Mesmo para quem recebe um alerta, as opções são limitadas, observou Hatim Sharif, da Universidade do Texas em San Antonio.

"Correr não adianta", nem fugir de carro, já que a lama e a água se deslocam em alta velocidade, em uma mistura mortal, como um concreto líquido", explicou à AFP Adrian McCallum, da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália.

A única solução é subir uma colina, de pelo menos seis metros de altura, estimou.

Mudança climática

Embora seja difícil atribuir de imediato às mudanças climáticas, o aquecimento do planeta representa uma pressão constante sobre rios de gelo, segundo especialistas.

As geleiras estão em retrocesso em todo o mundo, o que gera riscos de desastres e priva comunidades de fontes de água.

"A melhor maneira de mitigar o risco seria reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento", afirmou Vargo.

Veja também