Como o paninho úmido sobre a pia da cozinha deve ser limpo para evitar doenças? Especialista ensina

Grande aliado na hora de lavar a louça, o paninho úmido que fica esticado na pia pode ser um grande vilão à saúde das pessoas. Isso porque ele é um grande agente proliferador de bactérias por oferecer duas principais fontes de multiplicação desses microrganismos, como: matéria orgânica (restos de alimentos presentes na cozinha) e a umidade.

— O ideal é que os panos de pia sejam utilizados apenas uma vez por dia ou para, ao menos, conter agentes contra bactérias. Os panos contaminados podem oferecer risco na manipulação e contaminação de alimentos, o que pode causar danos ao homem, uma vez que as bactérias podem ter contato direto com o alimento e causar por exemplo uma diarreia — afirma a microbiologista no Richet Medicina & Diagnóstico e mestre em Pesquisa Clínica pela Fiocruz, Gabriela Castro.

Em um vídeo que viralizou na internet recentemente, a nutricionista e especialista em cosméticos e produtos naturais, Márcia Marostica, também falou um pouco sobre o famoso paninho úmido sobre a pia, segundo ela, um dos objetos mais “nojentos” que as pessoas têm em casa.

Marostica relembra que um dos riscos com o pano úmido é a contaminação cruzada, ou seja, quando um alimento é infectado com bactérias provenientes de outro e acabam contaminando diretamente humanos.

— Passou o paninho em cima da carne cortada pronta para ser cozida para limpá-la e depois vai cortar tomate e verduras que não devem ser cozidos, porque vão ser consumidos crus e passa o mesmo pano em cima deles. Houve uma contaminação cruzada. As bactérias que seriam mortas no calor do cozimento da carne, agora estão no tomate e verduras que vão ser consumidas diretamente pelo humano — explica.

Gabriela afirma que, se o pano for reutilizado, o ideal é que ele seja higienizado diariamente com água sanitária.

— Deve ser utilizado por no máximo uma semana até ser trocado por outro — afirma a microbiologista.

Ela também aponta que o pano não deve ficar enrolado e molhado a pia, mas sim de forma esticada para arejar. Marostica também sugere outra alternativa, que pode ser encontrado em muitas casas: o rodo de pia.

— Limpa a pia, joga água e passa o rodo para tirar o excesso. Dessa forma evita ter esses paninhos em cima da pia — diz.

Bactérias na cozinha

Alguns estudos internacionais apontam o espaço da cozinha como uma das áreas mais problemáticas da casa quando o assunto é a proliferação de bactérias e fungos — muitas vezes até mais do que o banheiro. Isso porque o espaço recebe todo o tipo de alimento cru, como carnes e frangos, e até mesmo verduras e legumes não lavados que podem conter larvas. E que se não forem lavados ou manuseados corretamente, infectam as pessoas diretamente.

— A esponja que faz a limpeza da louça, pia, geladeira, com atenção especial nas gavetas dos vegetais, o fogão e os botões de ligar o forno, bem como a alça da porta dele, são alguns dos lugares que mais encontramos bactérias e fungos, com ambiente propicio para a proliferação e desenvolvimento deles, ou seja, calor e umidade — diz o infectologista da Fiocruz, José Cerbino.

Especialistas afirmam que o normal seria lavar as principais partes da cozinha e as mais usadas, como a pia e o fogão, por exemplo, enquanto a comida é feita e preparada. Pois o acúmulo de lixo e utensílios sujos pode atrair moscas, baratas e proliferação de microrganismos patogênicos.

Entre as principais bactérias patogênicas encontradas na cozinha estão a Campilobacteriose, Criptosporidiose, Ciclosporíase, encontradas em carnes e alimentos contaminados, que não foram preparados adequadamente, e causam infecção alimentar, como diarreia, náuseas e vômitos. A Salmonella também é uma bactéria que pode ser encontrada na cozinha que se não tratada pode provocar graves infecções e até mesmo a morte.

