NOVO PAPA Como o Papa Leão XIV alavancou 'prós' no conclave e driblou 'obstáculo': ser dos Estados Unidos Cardeal Robert Francis Prevost conciliou selo de aprovação de Francisco com formação teológica, idade 'ideal' e nome papal de diferentes interpretações

Em retrospecto, o Papa Leão XIV tinha tudo a seu favor. O novo Pontífice, cuja eleição no segundo dia do conclave surpreendeu o mundo católico romano, parecia vir de dois lugares ao mesmo tempo. Ele nasceu e foi educado nos Estados Unidos, um país vital para as finanças da Igreja. Mas também foi missionário, pastor e bispo no Peru, que dirigiu a Pontifícia Comissão para a América Latina, uma parte do mundo onde a Igreja é vibrante.

Ele tinha o selo de aprovação do Papa Francisco, seu antecessor, em sua boa administração papal, que o colocou em um dos cargos mais importantes da Igreja Católica Romana. Lá, como cardeal Robert Francis Prevost, liderou o escritório que ajudou o argentino a escolher bispos e, assim, determinar o futuro da Igreja.



Ele conhecia e era um dos cardeais votantes na poderosa burocracia da Igreja, mas tranquilizou os liberais com seu forte apoio à mudança, sem dúvida a maior, de Francisco, que buscava tornar o processo de tomada de decisões da Igreja mais de baixo para cima e mais próximo dos fiéis.

Em tempos de incerteza, ele liderou um grupo religioso global, a Ordem de Santo Agostinho, que exigia uma compreensão sofisticada do mundo. Sua profunda formação teológica pode ter tranquilizado os conservadores preocupados com a doutrina. Aos 69 anos, o novo Papa tem a idade ideal para um candidato papal.

O principal ponto negativo contra ele foi sua nacionalidade americana, um obstáculo nas últimas décadas por ser vista como muito próxima da superpotência dominante no mundo. Mas, em uma ordem mundial que mudou significativamente e em uma Igreja que enxerga cada vez mais além da nacionalidade, isso aparentemente acabou não importando para os 133 cardeais que votaram na Capela Sistina.

