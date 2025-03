Como os italianos comem massa todos os dias sem engordar? Nutricionista revela o segredo

A- A+

A massa é um dos pratos favoritos de muitas pessoas ao redor do mundo. Sua versatilidade, praticidade e sabor tornam uma opção popular para almoços e jantares. Por esse motivo, há uma grande variedade de restaurantes italianos em diversos países, atendendo aos diferentes gostos e orçamentos dos clientes. Para aqueles que preferem cozinhar em casa, há milhares de receitas disponíveis em redes sociais como TikTok e Instagram.

No entanto, um fator que faz com que muitas pessoas hesitem em consumir massa com frequência é o fato de ser um carboidrato complexo, de digestão mais lenta e que pode contribuir para o ganho de peso. Um estudo encomendado à DOXA pela Unione Italiana Food e pela Agência ICE revelou que 44% dos italianos consomem massa diariamente. Esse dado é surpreendente, pois a Itália tem um dos menores índices de sobrepeso da Europa.

A nutricionista Júlia Farré compartilhou algumas práticas que os italianos adotam ao consumir esse alimento, garantindo que os carboidratos sejam parte equilibrada da dieta:

Eles controlam bem as porções, consumindo cerca de 80g por pessoa.

Prestam atenção ao molho utilizado, evitando molhos fritos à base de tomate.

Não adicionam açúcar à massa.

Usam ingredientes naturais no preparo.

Combinam a massa com vegetais.

Cozinham a massa al dente.

Segundo a especialista, deixar a massa um pouco menos cozida faz com que os carboidratos sejam absorvidos mais lentamente, diferentemente do que ocorre quando a massa é completamente cozida. Essa técnica é muito comum na culinária italiana.

Para que a massa fique al dente, é importante reduzir o tempo de cozimento em dois minutos e utilizar bastante água com sal. O ideal é provar enquanto cozinha para garantir o ponto correto.

Por fim, Farré destaca mais um hábito italiano que ajuda a manter o equilíbrio: evitar acompanhar a massa com pão. A combinação de dois tipos de carboidratos pode contribuir para o ganho de peso.

