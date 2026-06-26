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TERREMOTOS NA VENEZUELA Como os smartphones de alguns venezuelanos alertaram sobre terremotos Sistema do Google usa sensores de movimento para alertar sobre tremores

Muitos internautas informaram ter recebido alertas em seus smartphones instantes antes dos terremotos na Venezuela, graças a um sistema de detecção do Google.

Tanto o Android, do Google, como o iOS, da Apple, oferecem a possibilidade de mostrar alertas oficiais emitidos pelas autoridades em caso de emergências, como terremotos.

No entanto, o Google explicou, no ano passado, que seu sistema vai um passo além, utilizando os bilhões de telefones Android em todo o mundo para ajudar a detectar terremotos.

Como funciona?

Praticamente todos os smartphones incorporam um acelerômetro, um sensor de movimento que, por exemplo, permite que a tela mude de orientação quando o usuário gira o dispositivo.

Este mesmo sensor também pode detectar as vibrações do solo provocadas por um terremoto, explicou o Google em uma publicação de julho de 2025.

Os acelerômetros são capazes de identificar a rápida onda "P", primeiro sinal sísmico que se propaga após um terremoto. Quando um telefone detecta esta vibração, envia a informação para os servidores do Google.

Ao comparar, em questão de segundos, os dados provenientes de vários dispositivos, o sistema pode confirmar que um terremoto está acontecendo e calcular sua localização e magnitude.

Así funcionó en tiempo real la notificación de Google a la hora del terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/dO2Q7qAXlQ — Venequia (@Venequisimo) June 25, 2026

O objetivo é alertar o maior número possível de pessoas antes da chegada da onda "S", que se desloca mais lentamente, mas costuma provocar os danos mais graves.

Alerta de terremoto no Google | Foto: Redes sociais/Reprodução

O Google oferece dois níveis de alerta:

BeAware (Mantenha-se em alerta): avisa sobre temores de menor intensidade.



avisa sobre temores de menor intensidade. TakeAction (Aja): para terremotos fortes, ocupa toda a tela do telefone e emite um alarme sonoro de alto volume, mesmo se o dispositivo estiver em modo silencioso.

Quão eficaz é o sistema?

O Google informou, no ano passado, que seu sistema havia enviado 790 milhões de alertas a celulares, alertando sobre mais de 2 mil terremotos potencialmente perigosos detectados desde abril de 2021.

Embora o sistema tenha ampliado consideravelmente o acesso a alertas precoces, também registrou algumas falhas.

Os celulares Android não emitiram alertas antes dos devastadores terremotos de fevereiro de 2023, que causaram cerca de 60 mil mortes na Turquia e na Síria.

Posteriormente, o Google assegurou que atualizou seus algoritmos para evitar que um erro similar volte a acontecer.

A empresa também pediu desculpas, em fevereiro de 2025, por um falso alarme enviado a alguns usuários de Android no Brasil.

Nesta semana, centenas de pessoas na Venezuela elogiaram o Google na rede social X, e alguns compartilharam vídeos, cuja autenticidade não foi verificada, nos quais é possível ver alertas que pediam a evacuação de edifícios.



E a Apple?

Além dos alertas governamentais, a Apple aponta em seu site que os usuários dos Estados Unidos e de Taiwan também podem receber avisos sísmicos de outros órgãos autorizados.

A empresa não respondeu às perguntas da AFP sobre o funcionamento desse sistema antes do fechamento da publicação.

Ao contrário do Google, a Apple não utiliza os iPhones de seus usuários como uma rede distribuída para detectar terremotos.

No entanto, centenas de milhares de iPhones em funcionamento em todo o mundo podem reenviar alertas recebidos para outros dispositivos Apple próximos que não tenham cobertura móvel ou conexão Wi-Fi, o que pode ajudar a fazer com que avisos potencialmente vitais cheguem a mais pessoas.

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