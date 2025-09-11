Qui, 11 de Setembro

RIO DE JANEIRO

Como paraquedistas chegaram até a mão do Cristo Redentor para saltar?

Policia do Rio solicitou imagens de câmeras do Santuário para identificar autores; ação é considerada crime contra o patrimônio cultural

Monumento do Cristo Redentor, no Rio de JaneiroMonumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta identificar que são os paraquedistas que saltaram do braço direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã de quarta-feira, 10. A prática é considerada um crime contra o patrimônio cultural. Não foram divulgados detalhes de como acessaram o monumento.

Apesar de somente uma pessoa aparecer nas imagens, a polícia afirma que dois homens violaram o monumento ao Cristo Redentor, acessaram indevidamente o braço direito da imagem e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas.

A polícia solicitou imagens de câmeras do Santuário para auxiliar na identificação dos autores. "Devido à violação de patrimônio, a Polícia Militar foi acionada e o caso envolvendo os paraquedistas foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro", disse a Polícia Civil do Estado.
 

