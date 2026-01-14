A- A+

TECNOLOGIA Como preservar a bateria do iPhone nesse calor? Veja dicas para evitar desgaste do aparelho no verão Celulares têm baterias de íon-lítio que, em geral, foram projetadas para funcionar melhor em temperaturas entre 0 °C e 35 °C. Aprenda como ativar o modo de carregamento otimizado

Com o aumento das temperaturas no verão, uma das principais preocupações é manter a vida útil da bateria nos dias em que os termômetros se aproximam dos 40 °C, realidade, por exemplo, do Rio de Janeiro desde o fim de semana.

Apesar de modelos como o iPhone 17 e o iPhone Air contarem com recursos avançados de gerenciamento de energia e proteções térmicas, há uma série de dicas que podem ajudar a manter a qualidade da bateria do seu aparelho nessas condições climáticas, digamos, extremas, evitando o desgaste precoce.

Os celulares têm baterias de íon-lítio que, em geral, foram projetadas para funcionar melhor em temperaturas entre 0 °C e 35 °C. Uma das recomendações é adotar o carregamento otimizado (veja mais abaixo), mas a lista de cuidados vai além. Confira:

Evite o uso intensivo do aparelho sob sol direto.

O ideal é deixar o iPhone fora de uso enquanto estiver carregando. Hoje, os aparelhos contam com sistemas de carregamento rápido.

Se notar que o aparelho esquenta durante a carga, remova a capinha para melhorar a dissipação de calor.

Reduza o brilho da tela.



Evite colocar o telefone na geladeira ou no freezer, já que essa prática pode causar condensação interna.

Use o recurso de carregamento otimizado.

O que é o carregamento otimizado?

Uma das opções é adotar o modo carregamento otimizado, que ajuda a reduzir o desgaste ao longo do tempo. Isso evita que o celular fique muitas horas parado em 100%, situação que acelera o envelhecimento químico da bateria.

Com o recurso ativado, o aparelho carrega normalmente até cerca de 80%. Em seguida, o carregamento é pausado.

Na Apple, quando o modo Carregamento Otimizado está em funcionamento, o iPhone demora mais para carregar após atingir 80% da carga. O próprio sistema completa os 20% finais apenas próximo ao horário em que o aparelho costuma ser usado.

A Samsung também conta com sistema de carregamento otimizado, presente na versão do sistema operacional One UI. Esse processo ocorre depois de um período em que o celular aprende os hábitos do usuário por meio de aprendizado de máquina, identificando rotinas como horários de sono e o momento em que o aparelho é retirado da tomada. Em geral, esse período é de cerca de 14 dias, diz a Apple.

Como ativar?

Para ativar no iPhone o Carregamento Otimizado, vá em Ajustes, selecione Bateria e depois Carregamento. A partir do iPhone 15, é possível escolher um limite de carregamento entre 80% e 100%, em incrementos de 5%. Quando o limite de carregamento está definido em 100%, o Carregamento Otimizado fica disponível.





Como preservar a bateria do iPhone no calor: dicas para evitar desgaste no verão — Foto: Reprodução

Para alterar a opção de carregamento nos modelos até o iPhone 14, abra o aplicativo Ajustes, toque em Bateria e, em seguida, em Saúde da Bateria e Carregamento. Ative ou desative a opção Carregamento Otimizado.

Ao desativar as otimizações de carregamento, pode ocorrer um aumento do desgaste da bateria e a redução de sua vida útil. Caso o usuário precise que o iPhone fique totalmente carregado antes do previsto, basta tocar e segurar a notificação na tela de bloqueio e escolher Carregar Agora.

Nos aparelhos da Samsung, o recurso é chamado "Proteção de Bateria". Há os modos básico, adaptativo e máximo, que limita o carregamento entre 80% e 95% nos modelos mais modernos . Em modelos mais antigos, o carregamento é limitado a 85%.

