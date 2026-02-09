A- A+

PREVENÇÃO Como proteger a voz e audição durante o Carnaval? Veja dicas e sintomas que indicam alerta Exposição prolongada a sons altos e uso excessivo da voz podem causar rouquidão, zumbido e perdas auditivas

Com a proximidade do Carnaval, período marcado por blocos de rua, trios elétricos, shows e longas jornadas de trabalho, o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região, o Crefono, chama a atenção para a importância dos cuidados com a voz e a audição durante a folia.

A exposição intensa ao som alto e o uso prolongado da voz aumentam significativamente o risco de problemas que podem ir de desconfortos temporários a danos permanentes.

Segundo o Crefono, ambientes típicos do Carnaval costumam ultrapassar níveis sonoros considerados seguros para a audição. Sons acima de 85 decibéis, comuns em trios elétricos, palcos e baterias, podem provocar fadiga auditiva, zumbido e perda auditiva induzida por ruído, especialmente quando a exposição é repetida ao longo de vários dias.

O risco é ainda maior entre profissionais diretamente expostos, como artistas, vendedores ambulantes, equipes de segurança, jornalistas e técnicos.

Dados

No Brasil, a dimensão do problema já é expressiva. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que mais de 10 milhões de pessoas apresentam algum grau de perda auditiva, cerca de 5% da população.

Quando considerados os casos leves e moderados, as estimativas apontam para até 20 milhões de brasileiros afetados.

Em escala global, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1,5 bilhão de pessoas convivem com algum grau de perda auditiva ou zumbido, reforçando o tema como uma questão de saúde pública.

Voz

Além da audição, a voz também sofre impactos diretos durante a festa. A presidente do Crefono, fonoaudióloga e especialista em voz, professora doutora Jonia Alves Lucena, explica que as queixas mais frequentes surgem durante ou logo após o período carnavalesco.

“No Carnaval ou mesmo no período após o Carnaval, as principais queixas de voz são a rouquidão e a perda da voz (afonia)”, afirma.

Jonia Alves Lucena. Preisdente do CREFONO. Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com ela, o som intenso faz com que as pessoas elevem o volume da voz para falar ou cantar, o que gera esforço excessivo e pode causar lesões na laringe.

A especialista também chama atenção para o papel do consumo de álcool nesse processo.

“A ingestão dessas bebidas desidrata e anestesia a mucosa das pregas vocais, favorecendo o aumento do volume de voz para falar e cantar e, consequentemente, irritação e inchaço nas pregas vocais”, explica.

Já em relação à audição, Jonia alerta que a exposição prolongada a ruídos intensos está diretamente associada às perdas auditivas induzidas por ruído.

“A exposição a sons de alta intensidade também pode provocar zumbido no ouvido, sensação de ouvido tampado ou até mesmo um trauma acústico, que leva à perda auditiva súbita”, diz.

Sintomas

Após um dia intenso de folia ou trabalho, o corpo costuma dar sinais de alerta que não devem ser ignorados. A fonoaudióloga destaca que a fadiga vocal, quando negligenciada, pode evoluir para lesões como nódulos, edemas, pólipos e granulomas nas pregas vocais.

Entre os principais sintomas estão rouquidão persistente, voz cansada ou fraca, dor ou ardência na garganta, pigarro frequente e dificuldade para aumentar o volume ou alcançar tons agudos.

“Se a rouquidão durar mais de duas semanas, é essencial a procura por um profissional especializado, pois pode indicar laringite crônica ou mesmo lesão na região das pregas vocais”, orienta.

Cuidados

O Crefono reforça que medidas simples podem fazer diferença significativa na prevenção desses problemas. A hidratação constante é uma das principais recomendações, já que as pregas vocais precisam de água para suportar a vibração intensa.

Evitar gritos, reduzir conversas em ambientes muito ruidosos e fazer pausas de silêncio ao longo do dia também ajudam a preservar a voz.

Outro ponto importante é evitar o uso de cigarros, inclusive eletrônicos, e moderar o consumo de álcool, fatores que prejudicam os tecidos do trato vocal.

A alimentação adequada também entra na lista de cuidados. Manter refeições regulares e optar por alimentos saudáveis contribui para a disposição física e reduz desconfortos que podem afetar a voz.

No caso da audição, a orientação é manter distância de caixas de som, trios elétricos e baterias, além de fazer pausas em locais silenciosos sempre que possível.

Para trabalhadores expostos ao ruído intenso, o uso de protetores auriculares é considerado imprescindível para evitar perdas auditivas definitivas.

Cantores e jornalistas podem se beneficiar do uso de retornos intra-auriculares, que reduzem o esforço vocal e funcionam como equipamento de proteção ao ruído.

Para profissionais que enfrentam jornadas prolongadas durante o Carnaval, como artistas, vendedores ambulantes, seguranças e trabalhadores da imprensa, o impacto cumulativo da exposição é uma preocupação adicional.

Segundo Jonia Alves Lucena, hidratação constante, alimentação leve, pausas estratégicas para descanso e repouso vocal são fundamentais.

Ela também destaca a importância de evitar falar competindo com o som alto e de utilizar microfones ou aparelhos de amplificação da voz.

O acompanhamento de um fonoaudiólogo, com orientações sobre aquecimento e desaquecimento vocal, é apontado como uma estratégia importante para reduzir o desgaste ao longo dos dias de festa.

