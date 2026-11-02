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ROUBO

Como quadrilha escalou prédio no Higienópolis, invadiu e roubou ao menos 3 apartamentos?

O caso aconteceu entre a noite do sábado, 31, e a madrugada de domingo, 1º de novembro

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O caso ocorreu no bairro de Higienópolis, na região central de São PauloO caso ocorreu no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo - Foto: Reprodução/Google Street View

Os criminosos que furtaram três apartamentos no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo, escalaram o prédio para ter acesso às janelas e invadir os imóveis. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) foram levados joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor.

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O caso aconteceu entre a noite do sábado, 31, e a madrugada de domingo, 1º de novembro.

O grupo arrombou um estabelecimento comercial, de onde tiveram acesso ao condomínio.

Em seguida, subiu até a janela e entrou no prédio, onde realizaram os furtos.

O caso é investigado pelo 77º Distrito Policial (Santa Cecília), com apoio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar perícia no condomínio. A polícia também solicitou a realização de exame papiloscópico para coleta de possíveis impressões digitais.

As informações preliminares foram coletadas pelo Grupo de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

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