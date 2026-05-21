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MAIS FÁCIL

Como recuperar a conta gov.br após troca ou perda de celular? Processo foi simplificado

Agora, para usar, basta o usuário cadastrar um e-mail específico para esse processo

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Portal gov.brPortal gov.br - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O governo federal simplificou o processo para a recuperação da conta gov.br, em caso de perda ou troca do celular, para os usuários que utilizam a Verificação em Duas Etapas. A mudança entrou em vigor nesta quinta-feira (21).

Agora, para usar, basta o usuário cadastrar um e-mail específico para esse processo, que pode ser o mesmo já utilizado na conta GOV.BR ou um endereço diferente, apenas para essa funcionalidade.

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Segundo o governo, o cadastro desse e-mail de recuperação é mais um passo de segurança, já que dificulta a ação criminosa e proporciona uma forma mais agilizada de retomar o acesso para quem usa a Verificação em Duas Etapas.

A recuperação da conta por e-mail estará disponível para os usuários que cadastrarem previamente um e-mail de recuperação no aplicativo GOV.BR no momento da ativação da Verificação em Duas Etapas. Para isso, é preciso atualizar o aplicativo para ter acesso a essa nova opção de restauração.

Como fazer?

Atualmente, o GOV.BR possibilita o acesso a mais de 4600 serviços digitais federais e a outros mais de oito mil serviços de Estados e municípios.

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