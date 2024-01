Como remover fundo de imagens on-line?

A- A+

Remover o fundo de uma imagem ou fotografia pode ser mais fácil do que se imagina. Uma rápida busca na internet aponta para uma variedade de ferramentas digitais que prometem, em questão de segundos, uma imagem com o segundo plano transparente.

É o que muita gente precisa para fazer montagens e adaptações de imagens.

Tirar fundo de imagem

Uma das ferramentas mais práticas pode ser usada on-line. É a da Adobe, que ainda é gratuita. Para usar o recurso é preciso apenas ter um cadastro Adobe, ou utiliza-la com uma conta do Gmail, do Facebook ou da Apple.

Para retirar o fundo de uma imagem, a exigência é que o arquivo seja no formato JPEG, JPG ou PNG, com tamanho máximo de 17 Mb. A ferramenta está disponível nos navegadores: Google Chrome (versão 100 e posteriores), Microsoft Edge (versão 107 e posteriores), Safari (versão 16 e posteriores) e Firefox (versão 117 e posteriores).

O GLOBO testou a ferramenta on-line e preparou um passo a passo para ajudar a remover o fundo das suas fotos. Confira:

1- Acesse o site da ferramenta da Adobe

Ao entrar na plataforma on-line selecione "Suba sua imagem".

2 - Arraste ou selecione uma imagem

A ferramenta oferece também a opção de procurar uma imagem.

Ao selecionar uma imagem para remoção do fundo é preciso estar atento aos formatos aceitos (JPEG, JPG e PNG) e ao limite de 17 MB. O GLOBO utilizou uma fotografia do banco de imagens Freepik.

3 - Aguarde alguns segundos e baixe a foto sem fundo

Após a ferramenta realizar a remoção do segundo plano, a imagem está pronta para download. Para isso, basta clicar no canto superior direito em "Baixar" e aguardar.

4 - Cadastre-se na plataforma

Para aqueles que não realizaram o cadastro antes da edição da imagem, antes de habilitar o download a página solicita a realização do cadastro ou o acesso por meio da conta do Gmail, Facebook ou Apple.

