Como retirar medicamentos 100% gratuitos pelo Farmácia Popular? Veja o passo a passo

O Ministério da Saúde anunciou no início de fevereiro deste ano que todos os medicamentos ofertados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) passaram a ser gratuitos. Antes, eles podiam ser comprados com descontos de até 90%.

Veja o passo a passo para ter acesso aos remédios disponibilizados em farmácias de todo o Brasil:

O primeiro passo é buscar uma farmácia credenciada identificada pelo símbolo do programa ou acessar a página do Farmácia Popular no portal do Ministério da Saúde.

Em seguida, ao chegar no local credenciado, é preciso apresentar um documento oficial com foto, número do CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. São válidos tanto receituários do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto de serviços particulares.

De acordo com a pasta, para a retirada de fraldas geriátricas, o beneficiário deve ter a partir de 60 anos ou ser pessoa com deficiência (PcD).



Também é necessário apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso com a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID), em caso de PcD.

Além disso, representantes legais ou procuradores podem retirar os medicamentos para pessoas acamadas ou impossibilitadas. São necessários documentos do paciente e de seu representante e também a comprovação da representação por meio de sentença judicial, procuração ou documento comprobatório de responsabilidade quando o paciente for menor de idade.

Absorventes higiênicos

Por fim, a distribuição de absorventes higiênicos do programa Dignidade Menstrual é feita para pessoas de 10 a 59 anos com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) nos seguintes casos:

Ser estudante da rede pública de ensino com renda média por pessoa da família de até meio salário mínimo; ou

Ter renda média por pessoa da família de até R$ 218; ou

Estar em situação de rua.

Lista de remédios gratuitos

Asma

Brometo de ipratrópio 0,02mg

Brometo de ipratrópio 0,25mg

Dipropionato de beclometasona 200mcg

Dipropionato de beclometasona 250mcg

Dipropionato de beclometasona 50mcg

Sulfato de salbutamol 100mcg

Sulfato de salbutamol 5mg

Diabetes

Cloridrato de metformina 500mg

Cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada

Cloridrato de metformina 850mg

Glibenclamida 5mg

Insulina humana regular 100ui/ml

Insulina humana 100ui/ml

Hipertensão

Atenolol 25mg

Besilato de anlodipino 5mg

Captopril 25mg

Cloridrato de propranolol 40mg

Hidroclorotiazida 25mg

Losartana potássica 50mg

Maleato de enalapril 10mg

Espironolactona 25mg

Furosemida 40mg

Succinato de metoprolol 25mg

Anticoncepção

Acetato de medroxiprogesterona 150mg

Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

Noretisterona 0,35mg

Valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose

Alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia

Sinvastatina 10mg

Sinvastatina 20mg

Sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson

Carbidopa 25mg + levodopa 250mg

Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

Maleato de timolol 2,5mg

Maleato de timolol 5mg

Rinite

Budesonida 32mcg

Budesonida 50mcg

Dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Diabetes mellitus + doença cardiovascular

Dapagliflozina 10mg

