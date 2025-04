A- A+

SAÚDE Como saber se sua pressão arterial está alta ou baixa? Os valores que você deve prestar atenção A pressão alta pode não apresentar sintomas no início, mas causa danos a longo prazo, alertam especialistas

A pressão arterial desempenha um papel fundamental na saúde cardiovascular, pois indica a força com que o sangue circula pelas artérias pelo coração. Funcionando como um verdadeiro termômetro interno, permite avaliar o estado do sistema circulatório. Quando os níveis são alterados, seja muito altos ou muito baixos, isso pode representar riscos consideráveis à saúde.

Ter números fora da faixa considerada saudável é uma condição comum entre muitas pessoas. No entanto, nem sempre gera sintomas visíveis no início, por isso é importante identificar os valores adequados e ficar atento a qualquer alteração.

Quais são os valores normais e quando se preocupar?

Medir regularmente sua pressão arterial pode ser crucial para lidar com possíveis complicações em tempo hábil. Além disso, permite identificar problemas médicos mesmo quando não há sinais óbvios.

"As leituras da pressão arterial geralmente são fornecidas como dois números", explica um artigo publicado pelo MedlinePlus na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA.





O primeiro número se refere à pressão sistólica, ou seja, à pressão produzida quando o coração se contrai. A segunda corresponde à pressão diastólica, que ocorre quando o coração relaxa entre os batimentos. Ambos os valores são medidos em milímetros de mercúrio (mm Hg).

Para adultos, uma pressão é considerada normal se estiver abaixo de 120/80 mm Hg (lida como 12 por 8). Se o valor sistólico estiver entre 120 e 129 mm Hg e o valor diastólico permanecer abaixo de 80 mm Hg, então a pressão está em um nível elevado, mas ainda não é hipertensão.

A hipertensão é diagnosticada quando uma ou ambas as leituras atingem ou excedem 130/80 mm Hg (lida como 13 por 8) de forma recorrente. Caso contrário, ocorre hipotensão quando a pressão arterial cai abaixo de 90/60 mm Hg.

Sinais e sintomas que podem acompanhar essas alterações

Tanto a hipertensão quanto a hipotensão podem afetar o corpo de maneiras diferentes. A pressão arterial baixa pode causar desde tonturas até desmaios ou fadiga. A pressão alta, por outro lado, pode não apresentar sintomas óbvios no início, o que a torna mais difícil de ser detectada sem exames médicos, mas, com o tempo, pode afetar órgãos vitais, como o coração, os rins ou o cérebro.

Portanto, é fundamental conhecer seus próprios níveis e estar atento a quaisquer mudanças. "Conhecer os valores da sua pressão arterial e prestar atenção aos sintomas pode fazer a diferença para evitar problemas sérios. Manter a pressão arterial equilibrada é essencial para proteger sua saúde", afirmam especialistas.

Riscos associados à pressão alta

A hipertensão danifica o corpo de forma silenciosa, mas progressiva. Entre as consequências mais frequentes estão:

Problemas cardiovasculares;

Danos cerebrais;

Insuficiência renal;

Problemas oculares;

Disfunção sexual; e

Emergências hipertensivas.

Esses efeitos podem se desenvolver ao longo do tempo se a pressão alta não for tratada adequadamente. Em muitos casos, os danos só são detectados quando as complicações já são graves.

O que pode causar pressão muito baixa?

A pressão arterial baixa, embora às vezes assintomática, também pode representar sérios riscos à saúde. Seus efeitos dependem da causa e da magnitude da queda de valores:

Sintomas imediatos;

Danos em órgãos devido a choque

Complicações de causas subjacentes: desidratação, sangramento intenso, infecções ou efeitos colaterais de medicamentos

Reconhecer esses sinais é importante para agir a tempo e evitar consequências graves. Exames regulares, um estilo de vida saudável e consultar um médico caso você note qualquer anormalidade podem ajudar a manter sua pressão arterial dentro de uma faixa segura.

