Dois hospitais de Pernambuco estão no ranking dos melhores da América Latina; confira a lista
O Real Hospital Português e o Santa Joana estão na lista das melhores instituições de saúde do Ranking IntelLat dos Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina
Dois hospitais de Pernambuco figuram no Ranking IntelLat dos Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina em 2026, que elenca as 105 instituições de saúde mais destacadas da região.
O Real Hospital Português (RHP), que fica no Paissandu, na área central do Recife, e o Santa Joana, nas Graças, na Zona Norte da cidade, ocupam, respectivamente, a 28ª e a 61ª posições.
Também fica no Brasil o hospital que ficou com o primeiro lugar da categoria geral. O Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, é, segundo a publicação, o melhor hospital da região.
Outras duas instituições de saúde brasileiras ocupam o topo da classificação. São eles o Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo, na quarta posição, e o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que ocupa o quinto lugar.
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No total, 41 instituições brasileiras integram o ranking. Destes, 7 estão entre os 20 primeiros colocados e 15 hospitais brasileiros estão entre os 50 primeiros.
A IntelLat é uma consultoria especializada em dados de saúde. O Ranking IntelLat combina dados quantitativos e qualitativos fornecidos pelas próprias instituições, analisados e validados pela equipe da IntelLat.
O questionário utilizado na avaliação reúne 167 perguntas e mais de mil pontos de dados. Além das especialidades, a IntelLat avalia os hospitais em nove dimensões: segurança, pessoas, conhecimento, eficiência, telemedicina, tecnologia, sustentabilidade, experiência do paciente e prestígio.
O RHP também ganhou destaque nessa avaliação. Em experiência do paciente, ficou com a 11ª colocação; e no quesito tecnologia, com a 15ª.
Ranking por especialidades
Além da classificação geral, o ranking também elenca os melhores hospitais em oito especialidades e o Brasil também lidera essas categorias. O Einstein ficou na 1ª colocação em todas as especialidades clínicas e cirúrgicas avaliadas.
São elas: pneumologia, oncologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, pediatria, neurologia, ortopedia e traumatologia e endocrinologia e diabetologia.
O Santa Joana, inclusive, se destacou nas classificações a partir das especialidades médicas, ficando entre os dez primeiros em duas categorias: pneumologia e ginecologia e obstetrícia.
Confira o panorama das categorias abaixo:
- Na oncologia, o pódio foi totalmente brasileiro, com o Einstein em primeiro lugar, o Sírio-Libanês em segundo e o Moinhos de Vento em terceiro. Outras 11 instituições brasileiras estão classificadas entre os 35 hospitais ranqueados na especialidade.
- Em pneumologia, cinco hospitais brasileiros estão entre os dez primeiros: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Sírio-Libanês (7º), Hospital Moinhos de Vento (8º), Hospital Nove de Julho (9º) e Hospital Santa Joana Recife (10º).
- Em ginecologia e obstetrícia, quatro instituições do país aparecem entre as dez primeiras: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Moinhos de Vento (6º), Casa de Saúde São José (9º) e Hospital Santa Joana Recife (10º). O Brasil tem 12 instituições entre os 35 classificados.
- Em cardiologia, três hospitais brasileiros estão entre os dez primeiros: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Sírio-Libanês (7º) e Hospital Moinhos de Vento (10º). São 13 instituições brasileiras entre os 35 classificados.
- Em pediatria, também são três brasileiros entre os dez primeiros: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Sírio-Libanês (6º) e Hospital Moinhos de Vento (8º). Ao todo, 14 hospitais brasileiros integram a lista de 35 classificados.
- Em neurologia, o Einstein Hospital Israelita ocupa a 1ª posição, seguido pelo Hospital Moinhos de Vento, em 12º, e pelo Hospital Nove de Julho, em 13º. Em ortopedia e traumatologia, o Einstein Hospital Israelita também está em 1º lugar, enquanto o Hospital Sírio-Libanês aparece em 6º e o Hospital Vitória, em 15º.
- Já em endocrinologia e diabetologia, o Einstein Hospital Israelita ocupa a primeira posição e o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) está em 8º.
"Os resultados por especialidade mostram a força e a consistência da medicina brasileira em diferentes áreas de atendimento. A presença de hospitais brasileiros entre os primeiros colocados, com destaque para o desempenho do Einstein, do Sírio-Libanês e do Moinhos de Vento, reforça a posição do Brasil no cenário hospitalar latino-americano", destaca Ricardo Zisis, diretor executivo da IntelLat., em comunciado.
Confira abaixo a lista completa com todas as instituições nacionais classificadas.
Os 41 hospitais brasileiros no ranking geral:
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Einstein Hospital Israelita (1º)
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Hospital Sírio-Libanês (4º)
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Hospital Moinhos de Vento (5º)
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Hospital Alemão Oswaldo Cruz (14º)
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Hospital Nove de Julho (16º)
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Hcor - Hospital do Coração (18º)
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Hospital de Clínicas de Porto Alegre (20º)
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Real Hospital Português de Pernambuco (28º)
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Hospital Municipal Vila Santa Catarina (29º)
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Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (37º)
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Hospital Samaritano Higienópolis (40º)
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Hospital Mãe de Deus (41º)
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Hospital Complexo Américas (42º)
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Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim (43º)
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Hospital e Maternidade Sepaco (48º)
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Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP (52º)
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Complexo Hospitalar de Niterói - CHN (53º)
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Hospital Samaritano Botafogo (54º)
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Hospital São Lucas Copacabana (57º)
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Hospital Santa Paula (59º)
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Hospital Santa Joana Recife (61º)
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Hospital Santa Catarina Paulista (62º)
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Hospital Vitória (64º)
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Hospital Paulistano (66º)
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Hospital Brasília - Unidade Águas Claras (69º)
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Hospital São Domingos (71º)
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Hospital Brasília - Unidade Lago Sul (74º)
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Hospital Samaritano Paulista (75º)
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Casa de Saúde São José (76º)
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Hospital da Bahia (81º)
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Hospital Alvorada Moema (82º)
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Hospital Carlos Chagas (87º)
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Hospital Pró-Cardíaco Botafogo (90º)
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Maternidade Brasília (96º)
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Hospital e Maternidade Christóvão da Gama (97º)
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Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos (98º)
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Hospital Leforte Liberdade (99º)
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Hospital Luz Vila Mariana (100º)
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Hospital Pasteur (101º)
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Hospital Ipiranga Mogi (103º)
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Hospital Leforte Morumbi (105º)