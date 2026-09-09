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Saúde Dois hospitais de Pernambuco estão no ranking dos melhores da América Latina; confira a lista O Real Hospital Português e o Santa Joana estão na lista das melhores instituições de saúde do Ranking IntelLat dos Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina

Dois hospitais de Pernambuco figuram no Ranking IntelLat dos Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina em 2026, que elenca as 105 instituições de saúde mais destacadas da região.

O Real Hospital Português (RHP), que fica no Paissandu, na área central do Recife, e o Santa Joana, nas Graças, na Zona Norte da cidade, ocupam, respectivamente, a 28ª e a 61ª posições.

Também fica no Brasil o hospital que ficou com o primeiro lugar da categoria geral. O Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, é, segundo a publicação, o melhor hospital da região.

Outras duas instituições de saúde brasileiras ocupam o topo da classificação. São eles o Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo, na quarta posição, e o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que ocupa o quinto lugar.

No total, 41 instituições brasileiras integram o ranking. Destes, 7 estão entre os 20 primeiros colocados e 15 hospitais brasileiros estão entre os 50 primeiros.

A IntelLat é uma consultoria especializada em dados de saúde. O Ranking IntelLat combina dados quantitativos e qualitativos fornecidos pelas próprias instituições, analisados e validados pela equipe da IntelLat.

O questionário utilizado na avaliação reúne 167 perguntas e mais de mil pontos de dados. Além das especialidades, a IntelLat avalia os hospitais em nove dimensões: segurança, pessoas, conhecimento, eficiência, telemedicina, tecnologia, sustentabilidade, experiência do paciente e prestígio.

O RHP também ganhou destaque nessa avaliação. Em experiência do paciente, ficou com a 11ª colocação; e no quesito tecnologia, com a 15ª.

Ranking por especialidades

Além da classificação geral, o ranking também elenca os melhores hospitais em oito especialidades e o Brasil também lidera essas categorias. O Einstein ficou na 1ª colocação em todas as especialidades clínicas e cirúrgicas avaliadas.

São elas: pneumologia, oncologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, pediatria, neurologia, ortopedia e traumatologia e endocrinologia e diabetologia.

O Santa Joana, inclusive, se destacou nas classificações a partir das especialidades médicas, ficando entre os dez primeiros em duas categorias: pneumologia e ginecologia e obstetrícia.

Confira o panorama das categorias abaixo:

- Na oncologia, o pódio foi totalmente brasileiro, com o Einstein em primeiro lugar, o Sírio-Libanês em segundo e o Moinhos de Vento em terceiro. Outras 11 instituições brasileiras estão classificadas entre os 35 hospitais ranqueados na especialidade.

- Em pneumologia, cinco hospitais brasileiros estão entre os dez primeiros: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Sírio-Libanês (7º), Hospital Moinhos de Vento (8º), Hospital Nove de Julho (9º) e Hospital Santa Joana Recife (10º).

- Em ginecologia e obstetrícia, quatro instituições do país aparecem entre as dez primeiras: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Moinhos de Vento (6º), Casa de Saúde São José (9º) e Hospital Santa Joana Recife (10º). O Brasil tem 12 instituições entre os 35 classificados.

- Em cardiologia, três hospitais brasileiros estão entre os dez primeiros: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Sírio-Libanês (7º) e Hospital Moinhos de Vento (10º). São 13 instituições brasileiras entre os 35 classificados.

- Em pediatria, também são três brasileiros entre os dez primeiros: Einstein Hospital Israelita (1º), Hospital Sírio-Libanês (6º) e Hospital Moinhos de Vento (8º). Ao todo, 14 hospitais brasileiros integram a lista de 35 classificados.

- Em neurologia, o Einstein Hospital Israelita ocupa a 1ª posição, seguido pelo Hospital Moinhos de Vento, em 12º, e pelo Hospital Nove de Julho, em 13º. Em ortopedia e traumatologia, o Einstein Hospital Israelita também está em 1º lugar, enquanto o Hospital Sírio-Libanês aparece em 6º e o Hospital Vitória, em 15º.

- Já em endocrinologia e diabetologia, o Einstein Hospital Israelita ocupa a primeira posição e o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) está em 8º.

"Os resultados por especialidade mostram a força e a consistência da medicina brasileira em diferentes áreas de atendimento. A presença de hospitais brasileiros entre os primeiros colocados, com destaque para o desempenho do Einstein, do Sírio-Libanês e do Moinhos de Vento, reforça a posição do Brasil no cenário hospitalar latino-americano", destaca Ricardo Zisis, diretor executivo da IntelLat., em comunciado.

Confira abaixo a lista completa com todas as instituições nacionais classificadas.

Os 41 hospitais brasileiros no ranking geral:

Einstein Hospital Israelita (1º)

Hospital Sírio-Libanês (4º)

Hospital Moinhos de Vento (5º)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz (14º)

Hospital Nove de Julho (16º)

Hcor - Hospital do Coração (18º)

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (20º)

Real Hospital Português de Pernambuco (28º)

Hospital Municipal Vila Santa Catarina (29º)

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (37º)

Hospital Samaritano Higienópolis (40º)

Hospital Mãe de Deus (41º)

Hospital Complexo Américas (42º)

Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim (43º)

Hospital e Maternidade Sepaco (48º)

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - HMAP (52º)

Complexo Hospitalar de Niterói - CHN (53º)

Hospital Samaritano Botafogo (54º)

Hospital São Lucas Copacabana (57º)

Hospital Santa Paula (59º)

Hospital Santa Joana Recife (61º)

Hospital Santa Catarina Paulista (62º)

Hospital Vitória (64º)

Hospital Paulistano (66º)

Hospital Brasília - Unidade Águas Claras (69º)

Hospital São Domingos (71º)

Hospital Brasília - Unidade Lago Sul (74º)

Hospital Samaritano Paulista (75º)

Casa de Saúde São José (76º)

Hospital da Bahia (81º)

Hospital Alvorada Moema (82º)

Hospital Carlos Chagas (87º)

Hospital Pró-Cardíaco Botafogo (90º)

Maternidade Brasília (96º)

Hospital e Maternidade Christóvão da Gama (97º)

Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos (98º)

Hospital Leforte Liberdade (99º)

Hospital Luz Vila Mariana (100º)

Hospital Pasteur (101º)

Hospital Ipiranga Mogi (103º)

Hospital Leforte Morumbi (105º)

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