educação Como se inscrever no Encceja 2024? As inscrições para o Encceja 2024 estarão abertas até o dia 10 de maio

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja) 2024 estão abertas a partir desta segunda-feira (29), e seguem até 10 de maio. Os candidatos já podem se inscrever por meio do site oficial do Inep. O exame está previsto para ser realizado no dia 25 de agosto em todo país.

Qual é a data da prova do Encceja 2024?

O exame do Encceja está previsto para ser realizado no dia 25 de agosto em todo país.

Como fazer a inscrição do Encceja 2024?

As inscrições para Encceja 2024 estão abertas até 10 de maio. Os candidatos já podem se inscrever por meio do site oficial do Inep.

Como funciona o Encceja?

A prova tem o objetivo de aferir competências e habilidades de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada e precisam da certificação para concluir o ensino, que é emitida posteriormente pelas secretarias de Educação.

Participantes que faltaram às provas do Encceja 2023 deverão apresentar alguma justificativa sobre a ausência no exame caso queiram se inscrever gratuitamente na edição deste ano. Quem não justificar ou tiver a solicitação de justificativa negada deverá ressarcir ao Inep o valor de R$ 40.

As solicitações para receber atendimento especializado e para utilizar o nome social durante o exame devem ser feitas dentro do mesmo período. O atendimento especializado estará disponível para participantes com diversas condições, tais como baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e discalculia. Além disso, gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras necessidades específicas também podem solicitar atendimento especializado.

Como fazer pagamento do Encceja 2024?

O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica.

Horário de aplicação da prova do Encceja 2024:

O Encceja acontece em dois períodos: manhã e tarde.

MANHÃ

Abertura dos portões: 8h

Fechamento dos portões: 8h45

Início das provas: 9h

Término das provas: 13h

TARDE

Abertura dos portões: 14h30

Fechamento dos portões: 15h15

Início das provas: 15h30

Término das provas: 20h30,

O que é o Encceja?

O Encceja teve sua primeira edição em 2002, com o objetivo de avaliar as competências, habilidades e conhecimentos de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. A realização do exame é coordenada pelo Inep, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Por sua vez, a emissão do certificado e da declaração de proficiência é uma responsabilidade das secretarias de Educação. (Confira o edital completo do Encceja 2024)

