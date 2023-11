Como se proteger de raios em uma tempestade? Previsão de cientistas é de mais temporais

A- A+

Das 17h às 21h do último sábado, uma tempestade despejou nada menos que 1.255 raios no município do Rio. O número considera apenas o pico do temporal e foi calculado, a pedido do GLOBO, pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora oficialmente os raios no Brasil. No domingo, um homem morreu fulminado por um raio na Pedra da Gávea. Com isso, 2023, acumula três mortes por raio — o mesmo número de que em 2013. Parece pouco, mas é muito raro: a probabilidade desse tipo de ocorrência é estimada em menos que 1 para 1 milhão. Mas você sabe o que fazer em uma situação de risco? Veja abaixo as orientações do Elat/Inpe para se proteger.

O que fazer na rua:

Durante uma tempestade, só saia se foi imprescindível. Se estiver na rua, procure logo um abrigo.

Carros não conversíveis, ônibus e a cabine de caminhões podem proteger. Não pelos pneus, como se pensa. Mas pela estrutura metálica, que recebe e dissipa a descarga.

Nunca ande de bicicleta ou moto, você ficará exposto.

Busque prédios com para-raios.

Não segure objetos longos e pontudos, como tripés.

Não estacione perto de árvores ou postes com linhas de energia elétrica.

Os lugares mais perigosos:

Topos de morros e de prédios.

Áreas abertas, como praias, parques, estádios, estacionamentos ao ar livre.

Proximidade de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos.

Árvores isoladas.

Proximidade de estruturas altas, como torres, linhas telefônicas e linhas de energia elétrica.

O que fazer em casa:

Não use telefone com fio ou celular ligado ao carregador.

Não fique perto de tomadas e canos, janelas e portas metálicas.

Não toque em qualquer equipamento ligado à rede elétrica.

Sinais de perigo:

Se estiver num local exposto e sentir que seus pelos estão arrepiados, ou que a pele começou a coçar, fique atento. Isso pode indicar a proximidade de um raio que está prestes a cair.

Caso isso ocorra, fique de joelhos e se curve para a frente. Coloque as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles. Isso reduzirá seu contato com o solo e o impacto de uma descarga elétrica.

Nunca se deite no chão porque isso aumentará a área de seu corpo em contato com a superfície e o potencial impacto da descarga.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Suspeitos de furto mediante fraude são alvos da operação "Compra fantasma", na RMR e Sertão