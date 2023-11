A- A+

ESTADOS UNIDOS Como será a cidade secreta que bilionários vão erguer do zero na Califórnia; veja desenhos Empreendimento imobiliário, que tem entre os investidores executivos que trabalharam no Goldman Sachs, no LinkedIn e no fundo Sequoia Capital, enfrenta oposição de moradores locais

A cidade perfeita idealizada pelos magnatas do Vale do Silício tem ruas estreitas onde as pessoas têm prioridade sobre os veículos. Há muitas árvores e áreas verdes, e muita vida ao ar livre.



Os restaurantes têm terraços e há muitas vias para os pedestres explorarem a zona comercial. As crianças andam de bicicleta com tranquilidade e os pais não se preocupam com a segurança. O projeto está pronto e a terra, comprada — agora falta tirar do papel.

A Flannery Associates, empresa do Vale do Silício, afirmou ter adquirido toda a terra necessária para construir a cidade utópica no norte da Califórnia, após comprar discretamente mais propriedades no último mês, no projeto California Forever, que tem investimento de um grupo de bilionários.

A empresa adquiriu pelo menos sete lotes de terra, totalizando cerca de 330 hectares no Condado de Solano em outubro, de acordo com registros do governo local.

Na verdade, o plano é construir três ou quatro cidades de médio porte com moradias acessíveis, que possam ser percorridas a pé e que respeitem o meio ambiente. A Flannery Associates agora possui cerca de 21,4 mil hectares – o Rio tem pouco menos de seis vezes mais, com 120 mil hectares – na região, onde planeja criar uma comunidade verde e acessível, que geraria milhares de empregos.

"Os residentes do condado querem mais oportunidades de viver em comunidades seguras e que possam ser percorridas a pé. Eles querem empregos bem remunerados que lhes permitam viver e trabalhar no condado", disse a empresa em sua apresentação do projeto California Living, em setembro.



Um porta-voz da Flannery Associates afirmou, neste início de novembro, que o projeto reuniu toda a terra necessária e não preveem fazer compras adicionais.

“Com relação a compras futuras, exceto por algumas propriedades restantes que a Flannery tem sob contrato e fechará nas próximas semanas, a Flannery reuniu toda a terra de que necessita e não prevê fazer compras adicionais”, disse a empresa, em um comunicado.

O grupo de investidores é liderado por Jan Sramek, um ex-operador do Goldman Sachs, e apoiado por magnatas da tecnologia como o ex-presidente da Sequoia Capital, Mike Moritz, o cofundador do LinkedIn Reid Hoffman e o investidor de risco Marc Andreessen.

O grupo gastou mais de US$ 800 milhões (pouco menos de R$ 4 bilhões) comprando terras para o projeto, de forma discreta ao longo de vários anos, o que foi revelado pela mídia pela primeira vez no fim de agosto.

Resistência local

Desde então, o projeto tem enfrentado críticas de autoridades locais e residentes que temem o impacto de seus planos no meio ambiente, na economia agrícola local e na segurança da vizinha Base Aérea de Travis.

Para aumentar as tensões, a Flannery está processando um grupo de proprietários de terras de Solano, por supostamente conspirarem para inflar os valores de suas propriedades em US$ 170 milhões.

A Flannery busca pelo menos US$ 510 milhões de indenização, ou três vezes o valor supostamente inflacionado pela fixação de preços. Os proprietários de terras negam a acusação e buscam a rejeição do processo.

Alguns dos terrenos que a Flannery comprou no último mês eram de propriedade de Barnes Family Ranch Associates, Lambie Ranch Associates e Kirby Hill Associates, três dos réus no processo que a empresa iniciou em maio, no Tribunal Federal de Sacramento.

A Flannery confirmou na quinta-feira que pagou US$ 18.000 por acre (equivalente a US$ 7.284 por hectare) para acertar com Barnes, Lambie e Kirby, o equivalente a três vezes o valor de mercado justo.

Acusações de proprietários

As vendas de terras vieram à tona após as ações judiciais revelarem as acusações dos proprietários de terras contra a Flannery.

Os réus do processo alegam que a Flannery usou táticas de pressão para convencer agricultores, alguns dos quais cultivam na região por mais de um século, a vender suas terras contra a vontade deles. Eles afirmam que a Flannery criou conflitos entre membros da família, despejou e encerrou contratos de arrendamento com agricultores que se recusaram a negociar e usou o custo judicial para forçar vendas de terras, de acordo com os registros.

Um advogado representando os réus não foi encontrado para comentar.

O projeto California Forever tem sido envolto em sigilo desde o início. As compras misteriosas há muito tempo levantaram preocupações de segurança nacional, já que parte da terra circunda a base de Travis, da Força Aérea, um importante centro militar dos EUA. Isso levou legisladores locais a pedir uma investigação federal e buscar mais transparência em torno da divulgação de compras de terras agrícolas.

