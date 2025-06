A- A+

ESTADOS UNIDOS Como Trump e Musk podem causar dano um ao outro com rompimento? Veja em oito pontos Presidente norte-americano e homem mais rico do mundo entraram em rota de colisão nessa quinta, com ameaças e trocas de acusação

O presidente americano, Donald Trump, e o homem mais rico do mundo, Elon Musk, entraram em um embate público na quinta-feira, em uma demonstração de que a saída de Musk do governo foi mais conturbada do que ambos inicialmente tentaram fazer parecer.



Enquanto o republicano ameaçou cancelar contratos entre empresas do bilionário e o governo americano, o CEO da Tesla e da SpaceX acusou o presidente de ter sido citado nos citado nos arquivos do caso Jeffrey Epstein, magnata acusado de liderar uma rede de tráfico sexual, morto em 2019. Uma escalada entre ambos poderia causar prejuízos extensos nos dois lados.

Aliados de Trump e de Musk começaram a agir nos bastidores para tentar acalmar os ânimos entre as duas proeminentes figuras da direita americana, que se aproximaram abertamente nas eleições do ano passado. Assessores da Casa Branca ouvidos em anonimato pelo site especializado Político afirmaram que tentaram convencer Trump a moderar seus comentários para evitar uma escalada, e agendaram uma ligação para esta sexta-feira. O site americano também afirmou que o próprio Trump teria sito que "está tudo bem" no seu relacionamento com Musk.

Os sinais de recuo por parte de Musk foram mais discretos. Em meio às várias publicações contrárias a Trump em sua conta no X — muitas delas fazendo alusão à possível relação próxima de Trump com Epstein —, ele sinalizou positivamente a apelos para fazer as pazes com o presidente. Em resposta a um apelo do também bilionário Bill Ackman, um proeminente apoiador de Trump, para que os dois fizessem as pazes "pelo bem do país", e que os EUA são mais fortes com os dois juntos, Musk escreveu: "você não está errado" .

Musk deixou o comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) na semana passada, criticando o plano de gastos de Trump que aumenta o déficit americano. Em um primeiro sinal de que a influência do bilionário diminuiria na administração, o presidente retirou a indicação de um aliado de Musk de um cargo diretivo na Nasa. O rompimento aberto veio na quinta-feira.

Em uma declaração no Salão Oval da Casa Branca, Trump se disse decepcionado com as críticas de Musk ao projeto de orçamento do governo, e disse que não sabia se a relação entre os dois permaneceria boa. O bilionário respondeu em um comentário na rede social, afirmando que Trump era um ingrato, e que teria perdido a eleição sem o seu apoio.

A réplica de Trump também veio em um comentário on-line, em seu perfil na Truth Social, em que disse que Musk "simplesmente enlouqueceu" quando ele avisou que retiraria uma determinação que "obrigava todos a comprar carros elétricos". Acrescentou ainda que a maneira mais fácil de economizar recursos públicos seria "encerrar os subsídios e contratos governamentais de Musk".

O bilionário dobrou a aposta, e disse que ele mesmo encerraria o programa de veículos espaciais Dragon, utilizado pela Nasa. Posteriormente, acusou, sem provas, que Trump teria relações próximas com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Veja como Trump e Musk podem causar dano um ao outro:

O que Musk pode fazer?

Fortuna. Depois de gastar mais de US$ 250 milhões para ajudar a eleger o presidente, Musk poderia, com a mesma facilidade, financiar campanhas contra os republicanos. Ele chamou o projeto de lei de política interna de Trump de "abominação repugnante" e, na quinta-feira, atacou líderes republicanos no Congresso por meio do X, sua rede social. (Musk também poderia reter os US$ 100 milhões finais de sua promessa de apoio a Trump).

Redes sociais. Com mais de 220 milhões de seguidores no X, o bilionário tem na rede social um canhão midiático para amplificar suas acusações. Na tarde de quinta, ele publicou uma enquete perguntando se era hora de “criar um novo partido político nos EUA que realmente represente os 80% que estão no centro”. Mais de 80% dos quase dois milhões de participantes votaram “sim”. Ao responder a uma postagem sugerindo que “Trump deveria ser impedido”, Musk escreveu: “Sim.” (Não ficou completamente claro se ele estava concordando com o impeachment ou com outra parte da postagem).

Acusações. Após meses de uma relação próxima com o presidente, Musk agora poderia criar problemas para Trump ao afirmar que possui informações confidenciais. Na quinta-feira, sem apresentar provas, ele alegou que o governo Trump retardou propositalmente a liberação de arquivos sobre Jeffrey Epstein porque o nome de Trump aparecia neles. “Marquem essa postagem para o futuro”, escreveu. “A verdade virá à tona.” Os democratas da Câmara rapidamente reagiram à publicação.

Empresas. O bilionário afirmou que iria “descomissionar imediatamente” a espaçonave Dragon da SpaceX, que transporta astronautas da Nasa e suprimentos de/para a Estação Espacial Internacional. A ameaça levou Stephen K. Bannon, aliado de Trump e um dos maiores críticos de Musk, a sugerir que Trump “confisque a SpaceX hoje à noite antes da meia-noite” por meio de uma ordem executiva.

O que Trump pode fazer?

Contratos com empresas. Em sua própria rede social, a Truth Social, Trump sugeriu que acabar com os contratos do governo com as diversas empresas de Musk, incluindo a SpaceX e a Tesla, seria “a forma mais fácil de economizar dinheiro no nosso orçamento.” No ano passado, as empresas de Musk foram contempladas com US$ 3 bilhões em quase 100 contratos com 17 agências governamentais.

Investigações. Na quinta-feira, o aliado de Trump Steve Bannon pediu uma "investigação formal" sobre o status imigratório de Musk, dizendo acreditar "que ele é um imigrante ilegal e deveria ser deportado imediatamente". Musk é um cidadão naturalizado dos EUA, nascido na África do Sul. Bannon também pediu uma investigação sobre o uso de drogas de Musk e seus esforços para ter acesso a informações confidenciais sobre planos militares envolvendo a China.

Acesso a informações sigilosas. Bannon também sugeriu que o acesso de Musk a informações secretas seja suspenso enquanto durarem as investigações. Trump também poderia revogar totalmente essa autorização, que Musk possui em virtude de contratos governamentais ligados ao trabalho da SpaceX com a Nasa. Isso tornaria muito difícil para Musk continuar trabalhando com o governo.

Força da Presidência. Trump dispõe de uma enorme gama de poderes, com a capacidade de assinar decretos para punir adversários políticos e ordenar que agências como o Departamento de Justiça iniciem investigações. Ele poderia encerrar alguns dos projetos preferidos de Musk, como o chamado Departamento de Eficiência Governamental, além de sua defesa de sul-africanos brancos — uma prioridade de Musk.

