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SAÚDE Como uma caminhada leve de 10 minutos depois do almoço pode reduzir drasticamente o açúcar no sangue Hábito pode gerar consequências positivas para a saúde

Um hábito fácil de incorporar na rotina pode fazer toda diferença na sua saúde. Uma microcaminhada de apenas 10 minutos consegue reduzir drasticamente o açúcar no sangue, o que, como consequência, ajuda a manter seus níveis de energia mais estáveis, favorece a digestão e diminui o risco de diabetes a longo prazo.

Segundo um estudo publicado na revista científica Sports Medicine, quando os participantes faziam uma caminhada curta, de dois a cinco minutos, após as refeições, os níveis de açúcar no sangue subiam e desciam de forma mais gradual.

Para as pessoas com diabetes, evitar flutuações bruscas nos níveis de açúcar no sangue é um componente crítico na gestão da sua doença. Acredita-se também que picos e quedas acentuadas nos níveis de açúcar no sangue podem contribuir para o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Apenas ficar em pé também ajudou a reduzir os níveis de açúcar no sangue, mas de forma menos significativa. Isso ocorre porque os músculos precisam de glicose para funcionar.

A caminhada leve exige um envolvimento mais ativo dos músculos do que ficar em pé e usa o combustível dos alimentos em um momento em que há grande quantidade deles circulando na corrente sanguínea. Por isso o movimento ajuda a eliminar os açúcares da corrente sanguínea.

Dessa forma, realizar a microcaminhada logo após a refeição ajuda a utilizar o aumento inicial do açúcar no sangue antes que ele chegue ao seu pico.

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