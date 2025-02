A- A+

SAÚDE Como vencer a moleza que surge sempre no começo da tarde? Essa sensação de sonolência é temporária, mas frustrante. Os especialistas têm maneiras de lidar com a situação

Veja como a história pode ser: você acorda de manhã pronto para enfrentar o dia. Você está em um ritmo. Você está fazendo as coisas. Mas então o relógio marca 14h e você é atingido por uma onda de cansaço. De repente, uma soneca parece tentadora.

Nesses momentos, você pode estar vivenciando o que algumas pessoas chamam de queda de energia à tarde.

— É muito importante que as pessoas entendam que esta é uma fisiologia normal— diz Stephen Justin Thomas, presidente da Sociedade de Medicina Comportamental do Sono.

Alguns lugares ao redor do mundo adotam nossa inclinação natural para descansar à tarde, fechando temporariamente os negócios ou reservando um tempo para relaxar, completa o médico.

O que causa a moleza da tarde?

Acredita-se que a sonolência seja influenciada tanto pelos ritmos circadianos quanto pela pressão do sono, segundo Ian Katznelson, neurologista do Northwestern Medicine Lake Forest Hospital.

Os ritmos circadianos determinam como as funções corporais diminuem e fluem ao longo de um ciclo de aproximadamente um dia, dizem os especialistas, e esses ritmos são em grande parte definidos por um "relógio" biológico no cérebro. A pressão do sono, por sua vez, é a ideia de que nossa necessidade de dormir aumenta gradualmente à medida que ficamos acordados.

Nossos ritmos circadianos são influenciados pelo ambiente, o que significa que geralmente nos sentimos acordados e alertas durante o dia e mais sonolentos quando escurece. Mas algumas flutuações são normais: por exemplo, as pessoas tendem a sentir-se bastante acordadas ao final da manhã, diz Alon Avidan, professor de neurologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mas experimentam uma queda no estado de alerta à tarde – quando certos neurotransmissores ligados à sensação de vigília podem tornar-se menos ativos.

A pressão do sono é geralmente mais baixa quando acordamos – o corpo é como "uma bateria totalmente carregada depois de uma boa noite de sono", explica o médico. Mas quanto mais tempo ficamos acordados, mais a nossa energia se esgota e mais forte se torna a pressão do sono, acrescenta.

Durante a recessão da tarde, essas duas forças – pressão do sono e ritmos circadianos – estão essencialmente "lutando entre si", diz o médico Ravi Allada, diretor executivo do Instituto de Neurociências de Michigan da Universidade de Michigan. Quando nos sentimos sonolentos, a pressão para dormir está vencendo a luta.

A duração dessa sensação pode variar, mas as pessoas tendem a recuperar o fôlego no início da noite, pontua Avidan. A moleza pode ser pior, no entanto, se você estiver privado de sono ou tiver um horário de dormir irregular, explica David Earnest, professor de neurociência e terapêutica experimental na Universidade Texas A&M. Distúrbios do sono, incluindo insônia ou apneia do sono, também podem agravar a sensação, disse ele.

A comida desempenha um papel?

É provável que você experimente uma moleza, independentemente do que você come, dizem os especialistas. Mas alimentos açucarados e refeições contendo carboidratos refinados, como pão branco ou macarrão, podem deixar você mais letárgico, diz Sai Krupa Das, cientista sênior da Universidade Tufts especializado em metabolismo energético.

Quando o corpo digere esses alimentos, o açúcar no sangue aumenta e faz com que o pâncreas secrete insulina, explica a médica. Mas os açúcares e os carboidratos refinados são digeridos rapidamente, o que significa que é mais provável que você experimente um breve aumento de energia seguido por um período de lentidão causado pela insulina extra no sangue.

Para evitar a crise do meio-dia, considere substituir os alimentos do café da manhã, como donuts e café “enriquecido com açúcar”, por alternativas mais saudáveis, como ovos ou aveia integral, disse o Dr. Os carboidratos complexos demoram mais para serem digeridos e têm menos probabilidade de causar picos de insulina, disse ela.

De que outra forma posso controlar essa sensação?

Tire uma soneca revigorante. Na maioria das circunstâncias, a melhor maneira de reduzir a sonolência é, obviamente, dormir. Se você puder tirar uma soneca, durma 20 minutos ou menos, recomenda Thomas, ou você pode acordar tonto ou ter dificuldade para adormecer mais tarde.

Priorize tarefas fáceis. Se você se sente cansado quando quer ser produtivo, considere fazer algo que exija menos foco, diz Ron Goetzel, diretor do Instituto de Estudos de Saúde e Produtividade da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg. Isso pode incluir vasculhar sua caixa de entrada de e-mail ou preencher uma planilha de rotina.

Faça algum movimento. Tente sair para uma caminhada quando se sentir sonolento, orienta Katznelson: pesquisas há muito associam a atividade física à melhoria do estado de alerta e concentração, acrescentou.

Se você ainda estiver "com tanto sono a ponto de cochilar involuntariamente", pode haver um problema subjacente, diz Avidan, e você pode considerar ajustar seus hábitos de sono ou consultar um médico.

Geralmente não há necessidade de se preocupar.

— Se alguém tem essa sonolência pós-almoço ou no início da tarde, sua reação instintiva é: "Há algo errado?" — diz Thomas. — Todo mundo tem essa queda.

