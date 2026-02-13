A- A+

TRANSPORTE Grande Recife divulga operação das linhas de ônibus a partir do domingo de Carnaval Saiba como vai funcionar o transporte nos dias de folia depois do Sábado de Zé Pereira

Com a chegada oficial do Carnaval 2026, a mobilidade no Centro do Recife passará por mudanças com objetivo de garantir o fluxo dos foliões e a segurança no trânsito da cidade.

Pensando nisso, o Grande Recife Consórcio de Transporte e o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) detalharam os novos planos de circulação e paradas que entrarão em vigor nos próximos dias.

As mudanças são válidas para o período que compreende do dia 15 de fevereiro (domingo de Carnaval) até a quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro, ou seja, todo o período após o desfile oficial do Galo da Madrugada.

O planejamento abrange tanto as linhas convencionais (diurnas) quanto o sistema Bacurau, essencial para quem aproveita a festa até o amanhecer.

Devido às interdições de vias históricas e principais eixos do centro da cidade, diversas linhas terão seus trajetos desviados e pontos de embarque e desembarque transferidos para áreas próximas.

Nesse período de domingo a quarta, todas as paradas estarão devidamente sinalizadas com o nome das linhas que estarão passando por ali.

O Grande Recife destaca a importância de que os usuários fiquem atentos à sinalização temporária nas paradas e às orientações dos fiscais, uma vez que alguns pontos de ônibus tradicionais estarão desativados durante o período carnavalesco.

A orientação é a de que, onde o folião desembarcar, será também seu ponto de embarque durante a volta para casa.

Abaixo, é possível conferir o detalhamento completo de todas as linhas afetadas, incluindo os novos trajetos e alocalização exata de cada parada.

PLANO DE CIRCULAÇÃO PARA AS LINHAS “BACURAU” / CARNAVAL 2026 – PÓS GALO

Período: dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026 (domingo à quarta-feira de cinzas)

01) 11 LINHAS OPERADAS PELA BORBOREMA:

036 – AEROPORTO

038 – RESIDENCIAL BOA VIAGEM

063 – JARDIM PIEDADE

Sentido: Subúrbio/Centro – Sem alteração / Itinerário normal

... Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Alça de Acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita...

073 – CANDEIAS

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

154 – JORDÃO

172 – MARCOS FREIRE

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

170 – MURIBECA DOS GUARARAPES

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Dom Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

258 – MORENO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

.

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

333 – TOTÓ

352 – CURADO II

362 - CURADO IV

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Dom Pedro II, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

02) 05 LINHAS OPERADAS PELA CAXANGÁ:

715 – ALTO SANTA TEREZINHA

846 – ÁGUAS COMPRIDAS

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

744 – DOIS UNIDOS

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas),

RETORNO, Cais de Santa Rita, , giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

745 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna …

827 – JARDIM BRASIL

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

03) 08 LINHAS OPERADAS PELO CONORTE:

1927 – OURO PRETO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, , giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1928 – MARANGUAPE II

1995 – PAU AMARELO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1936 – MIRUEIRA

1956 – IGARASSU

1957 – CAETÉS I

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av, Cruz Cabugá...

1975 – AMPARO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da Republica, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1985 – RIO DOCE

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

04) 03 LINHAS OPERADAS SÓ PELO CONSÓRCIO RECIFE:

523 – DOIS IRMÃOS

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

... Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

533 – CASA AMARELA

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

626 - BREJO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av.. Visconde de Suassuna, Rua Treze de Maio...

05) 06 LINHAS OPERADAS PELA EMPRESA METROPOLITANA:

131 – UR-02

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

145 – ALTO DOIS CARNEIROS

146 – UR-11

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

233 – CAVALEIRO

254 – JABOATÃO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

.

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

322 – JARDIM SÃO PAULO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

06) 02 LINHAS OPERADAS SÓ PELA GLOBO:

613 – MORRO DA CONCEIÇÃO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

643 – CÓRREGO DO JENIPAPO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna, ...

07) 03 LINHAS OPERADAS PELA MOBIBRASIL:

2427 – MONSENHOR FABRÍCIO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

2457 – SÃO LOURENÇO

2462 – LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

08) 01 LINHA OPERADA PELA SÃO JUDAS TADEU:

184 – CABO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

.

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

09) 01 LINHA OPERADA DE FORMA COMPARTILHADA PELA GLOBO e CONSÓRCIO RECIFE:

515 – NOVA DESCOBERTA

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

... Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, giro à esquerda no

novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna…

CARNAVAL 2026 - Relação de linhas por parada – PÓS GALO

PERÍODO: De domingo (15/02/2026), até a quarta-feira de cinzas (18/02/2026)

Parada 01 – Na Rua do Imperador Pedro II, em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao banco Santander

028 - Circular do Frevo

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

414 – TORRE

513 – CÓRREGO DA AREIA

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

711 – ALTO DO PASCOAL

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

746 – ALTO DO CAPITÃO

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

Parada 02 – PED 180212, na Rua do Imperador Dom Pedro II, no trecho entre a Rua Marquês do Recife e a Rua Primeiro de Março, defronte ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual.

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) - VIA AGAMENON MAGALHÃES

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA AGAMENON MAGALHÃES

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

712 – ALTO SANTA TERESINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

741 – DOIS UNIDOS – JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1971 – AMPARO

Parada 03 – Na Rua do Imperador Dom Pedro II, em frente a Praça 17.

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM)

062 – JARDIM PIEDADE

200 – TI JABOATÃO (PARADOR)

211 – VILA TAMANDARÉ

212 – JARDIM SÃO PAULO

221 – VILA CARDEAL E SILVA

222 – JARDIM UCHÔA

232 – CAVALEIRO

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

513 – CÓRREGO DA AREIA

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

711 – ALTO DO PASCOAL

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

746 – ALTO DO CAPITÃO

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

Parada 04 – PED 180211, na Rua do Imperador Dom Pedro II, ao lado da Igreja do Espírito Santo. 014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) - VIA AGAMENON MAGALHÃES

028 - Circular do Frevo

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

414 – TORRE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

Parada 06 – PED180024, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Edifício Inconfidência 032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

Parada 07 – PED 180025, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino

711 – ALTO DO PASCOAL

712 – ALTO SANTA TERESINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS – JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

742 – LINHA DO TIRO

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

746 – ALTO DO CAPITÃO

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Parada 08 – PED 180026, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino. 014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM)

062 – JARDIM PIEDADE

071 – CANDEIAS

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

1971 – AMPARO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

Parada 09 – PED 180029, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao PROCON - RECIFE.

028 - Circular do Frevo

121 – VILA DA SUDENE

200 – TI JABOATÃO (PARADOR)

211 – VILA TAMANDARÉ

212 – JARDIM SÃO PAULO

221 – VILA CARDEAL E SILVA

222 – JARDIM UCHÔA

232 – CAVALEIRO

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

Parada 10 – PED 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público. 168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 – TORRE

513 – CÓRREGO DA AREIA

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

Parada 11 – PED 180031, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Anexo I do Ministério Público, bem próximo a interseção com a Ponte Maurício de Nassau.

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

Parada 12 – PED 180032, na Av. Martins de Barros, lado oposto à Rua Siqueira Campos

028 - Circular do Frevo

121 – VILA DA SUDENE

513 – CÓRREGO DA AREIA

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

711 – ALTO DO PASCOAL

712 – ALTO SANTA TERESINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS – JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

742 – LINHA DO TIRO

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

746 – ALTO DO CAPITÃO

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

1971 – AMPARO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

Parada 13 – Na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Edf. Paula Batista

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

071 – CANDEIAS

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 – TORRE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

Parada 14 – PED 180448, na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal. 014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) - VIA AGAMENON MAGALHÃES

028 - Circular do Frevo

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA AGAMENON MAGALHÃES

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 – TORRE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

712 – ALTO SANTA TEREZINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

741 – DOIS UNIDOS – JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1971 – AMPARO

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

Parada 17 – PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto ao nº 176 (Garagem do Sol) 195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

312 – MUSTARDINHA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

Parada 18 – PED180140, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque (entre a Ponte Duarte Coelho e a Ponte da Boa Vista)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

312 – MUSTARDINHA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

742 – LINHA DO TIRO

Parada 19 – PED 180144, na Rua Floriano Peixoto, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieria da Cunha. 166 – TI. CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

312 – MUSTARDINHA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

742 – LINHA DO TIRO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

Parada 20 – PED 180145, na Rua Floriano Peixoto, em frente ao TI Recife 166 – TI. CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

742 – LINHA DO TIRO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

Parada 21 – PED 180088, na Rua João Lira, em frente à Biblioteca Pública, lado oposto ao Parque 13 de Maio

028 - Circular do Frevo

121 – VILA DA SUDENE

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

513 – CÓRREGO DA AREIA

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

Parada 22 – PED 180089, na Rua João Lira, em frente à Biblioteca Pública, lado oposto ao Parque 13 de Maio

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 – TORRE

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Parada 23 – PED 180090, na Rua João Lira, em frente ao Ginásio Professor Alexandre Borges, lado oposto ao Parque 13 de Maio

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

071 – CANDEIAS

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

742 – LINHA DO TIRO

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1971 – AMPARO

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

Parada 24 – PED 180091, na Rua João Lira, em frente ao Ginásio Professor Alexandre Borges, lado oposto ao Parque 13 de Maio

028 - Circular do Frevo

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

711 – ALTO DO PASCOAL

712 – ALTO SANTA TERESINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS – JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

746 – ALTO DO CAPITÃO

1974 – JARDIM ATLÂNTICO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

Parada 25 – Na Rua do Hospício, Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

071 – CANDEIAS

121 – VILA DA SUDENE

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 – TORRE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

741 – DOIS UNIDOS – ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

Parada 26 – PED 180075, na Rua do Hospício, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Conde da Boa Vista

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

071 – CANDEIAS

121 – VILA DA SUDENE

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

414 – TORRE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

741 – DOIS UNIDOS – ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) (*)

1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE DA BOA VISTA)(*)

(*) Estas linhas não estão no Plano de Circulação mas param nesta parada normalmente

Parada 27 – PED 180305, na Av. Conde da Boa Vista, sentido cidade /subúrbio, defronte à Loja C & A, após a interseção com a Rua do Hospício:

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

311 – BONGI (AFOGADOS)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

315 – BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

341 – CURADO I

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

414 – TORRE

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

741 – DOIS UNIDOS – ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) (*)

1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE DA BOA VISTA)(*)

(*) Estas linhas não estão no Plano de Circulação mas param nesta parada normalmente

Parada 28 – PED 180306, na Av. Conde da Boa Vista, sentido cidade /subúrbio, próximo (antes) à interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569:

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

071 – CANDEIAS

121 – VILA DA SUDENE

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

Parada 29 – PED 180323, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Edf. Suape, nº 247, no trecho entre a Rua do Hospício e a Rua 7 de setembro:

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

Parada 30 – PED 180324, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Templo da 1ª Igreja Batista, nº 163, logo após a interseção com a Rua 7 de setembro:

312 – MUSTARDINHA

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

341 – CURADO I

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

Parada 31 – PED 180325, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Edf. Tabira, nº 121:

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) - VIA AGAMENON MAGALHÃES

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA AGAMENON MAGALHÃES

414 – TORRE

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

Parada 32 – PED 180326, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Edf. Duarte Coelho, bloco “B”, nº 45, ao lado do Cinema São Luis:

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

315 – BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

Parada 33 – PED 180078, na Rua do Riachuelo, por trás da Faculdade de Direito 311 – BONGI (AFOGADOS)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

315 – BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

341 – CURADO I

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

Parada 34 - Na Rua Princesa Isabel, defronte à Faculdade de Direito: 513 – CÓRREGO DA AREIA

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

Parada 35 – PED 180518, na Rua Princesa Isabel, defronte à Faculdade de Direito:

028 - Circular do Frevo

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

742 – LINHA DO TIRO

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Parada 36 – PED 180131, na Rua Princesa Isabel, no trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Rua da Saudade:

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

1974 – JARDIM ATLÂNTICO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

Parada 37 – PED 180132, na Rua Princesa Isabel, no trecho entre a Rua da Saudade e a Rua da União: 611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

711 – ALTO DO PASCOAL

712 – ALTO SANTA TERESINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS – JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO À BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

746 – ALTO DO CAPITÃO

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1971 – AMPARO

Parada 38 – PED 180282, logo após a interseção com a Ponte da Boa Vista) 311 – BONGI (AFOGADOS)

Parada 39 – PED 180271, na Rua Velha, em frente ao imóvel nº 76, próximo à Ponte Seis de Março (Ponte Velha)

312 – MUSTARDINHA

Outras paradas citadas no Plano de Circulação

PED 180027 – Na Av. Nossa Senhora do Carmo, em frente ao Edf. Tebas, nº 60 200 – TI JABOATÃO (PARADOR)

211 – VILA TAMANDARÉ

212 – JARDIM SÃO PAULO

221 – VILA CARDEAL E SILVA

222 – JARDIM UCHÔA

232 – CAVALEIRO

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA AGAMENON MAGALHÃES

PED 180028 – Na Av. Nossa Senhora do Carmo, próxima à interseção com a Av. Dantas Barreto 014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) - VIA AGAMENON MAGALHÃES

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM)

062 – JARDIM PIEDADE

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

PED 180081 - Na Rua do Hospício, em frente à Escola Luiz Delgado

028 - Circular do Frevo

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

711 – ALTO DO PASCOAL

722 – CAMPINA DO BARRETO

742 – LINHA DO TIRO

1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) (*)

(*) Estas linhas não estão no Plano de Circulação mas param nesta parada normalmente

PED 180082 - Na Rua do Hospício, em frente à Escola Estadual João Barbalho, lado oposto à Estação de BRT Treze de Maio

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

Parada 180083 – Na Rua do Hospício, sentido subúrbio / cidade, no canteiro lado oposto à Praça Olavo Bilac 1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

PED 180084 – Na Rua do Hospício, sentido subúrbio / cidade, lado oposto à Praça Olavo Bilac 1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 - TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO)

1971 – AMPARO

1974 – JARDIM ATLÂNTICO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

PED 180134 – Na Rua do Sol, lado oposto à lateral do Liceu de Artes e Ofício 532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

742 – LINHA DO TIRO

Parada 180138 – Na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado - PGE 1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

PED 180269 – No Cais de Santa Rita, antes (próximo) das torres gêmeas 032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

Terminal Cais de Santa Rita

a) PLATAFORMA “A”

Parada I (PED 180931)

524 - SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

742 - LINHA DO TIRO

Parada II (PED 180932)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

Parada III (PED 180933)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

Parada IV (PED 180934)

185 – TI CABO

b) PLATAFORMA “B”

Parada V (PED 180935)

611 - ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ)

Parada VI (PED 180936)

621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

c) PLATAFORMA “C”

Parada VII (PED 180937)

031 - SHOPPING CENTER (TERM. RES. BOA VIAGEM)

062 - JARDIM PIEDADE

071 – CANDEIAS

Parada VIII (PED 180938)

014 - BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

044 - MASSAGANA (BOA VISTA)

061 - PIEDADE

Parada IX (PED 180939)

121 - VILA DA SUDENE

168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE S. RITA)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE S. RITA)

4137 – UR-11 (CAIS DE S. RITA)

Parada X (PED 180940)

028 - Circular do Frevo (*) 222 – JARDIM UCHÔA

232 – CAVALEIRO

243 - VILA DOIS CARNEIROS – VIA CAIS DE SANTA RITA

(*) Obs: a linha 028 - Circular do Frevo atenderá esta Parada X (PED 180940) nos dois sentidos da viagem, ou seja: no sentido TI Recife / Olinda e no sentido Olinda / TI Recife

Parada XI (PED 180941)

211 – VILA TAMANDARÉ

221 – VILA CARDEAL E SILVA

Parada XII (PED 180942)

200 – TI JABOATÃO (PARADOR)

212 - JARDIM SÃO PAULO

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também