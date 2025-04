A- A+

FAIXA DE GAZA "Como vou te abraçar?": fotógrafa diz a 1ª frase de menino de 'Foto do ano' à mãe após perder braços Organização destaca que retrato de Mahmoud Ajjour conta a história de uma guerra que impactará gerações

A fotógrafa Samar Abu Elouf, que ganhou o prêmio World Press Photo 2025, revelou à organização ter ouvido da mãe do pequeno Mahmoud Ajjour, de 9 anos, as primeiras palavras do menino ao perceber que havia perdido os dois braços num ataque israelense em Gaza, onde ele morava.

Uma das coisas mais difíceis que a mãe de Mahmoud me explicou foi que, quando Mahmoud percebeu que seus braços estavam amputados, a primeira frase que ele disse a ela foi: 'Como vou conseguir te abraçar?' relembrou ela.

A foto de Samar para o The New York Times foi anunciada nesta quinta-feira como "foto do ano" pela World Press Photo. Outras duas imagens ficaram em segundo lugar.

O menino foi levado de Gaza para Doha após uma explosão ter decepado um braço seu e mutilado o outro, no ano passado. A fotógrafa também é de Gaza e precisou deixar a região em dezembro de 2023. Agora, ela retrata palestinos gravemente feridos em Doha.

Esta é uma foto silenciosa que fala alto. Ela conta a história de um menino, mas também de uma guerra maior que impactará gerações disse Joumana El Zein Khoury, diretora executiva da World Press Photo.

O júri elogiou a "forte composição e a atenção à luz" da foto, além de seu tema instigante, especialmente as questões levantadas sobre o futuro de Mahmoud. O menino agora está aprendendo a jogar no celular, escrever e abrir portas com os pés, disse a organização.

"O sonho de Mahmoud é simples: ele quer usar próteses e viver sua vida como qualquer outra criança", disseram os organizadores da World Press Photo em um comunicado.

O júri também selecionou duas fotos para o segundo lugar. A primeira, intitulada "Secas na Amazônia", de Musuk Nolte para a Panos Pictures e a Fundação Bertha, mostra um homem no leito seco de um rio na Amazônia carregando suprimentos para uma vila antes acessível por barco.

A segunda, "Night Crossing", de John Moore, para a Getty Images, retrata migrantes chineses amontoados perto de uma fogueira durante uma chuva fria após cruzarem a fronteira entre EUA e México.

O júri analisou 59.320 fotografias de 3.778 fotojornalistas para selecionar 42 fotos premiadas de todo o mundo.

