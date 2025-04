Comoção: apresentadora italiana se choca ao anunciar morte de Francisco ao vivo

A- A+

Eram quase 10h da manhã no horário local de Roma (5h da manhã no Brasil) quando a famosa jornalista italiana Eleonora Daniele, do canal Rai, foi pega de surpresa e precisou anunciar ao vivo a morte do Papa Francisco.

Um repórter na rua termina de dar uma informação e logo chama a apresentadora do programa "Storie Italiane" dentro do estúdio.

"Então, peço que removam essas imagens, obrigada. Recebi notícias de duas agências, uma da ANSA e uma da AdnKronos, que leio como jornalista. E acho que esta é uma das notícias mais tristes do mundo", disse ela, que completa, logo em seguida: "As agências agora estão noticiando a morte do Papa. Esta é a notícia: o Papa Francisco está morto".

Os comentários de sua convidada no microfone aberto se tornaram virais online, especialmente quando ela exclama: "O Papa está morto", "Oh, Cristo".

Veja o momento do anúncio:

Il momento in cui viene data la notizia su Rai 1. Ore 9:59. #PapaFrancesco pic.twitter.com/MN8QKgKRK7 — LALLERO (@see_lallero) April 21, 2025

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e primeiro Papa argentino, morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos.

O anúncio oficial foi feito pelo Vaticano pela manhã, um dia após o Pontífice fazer sua última aparição pública, na qual acenou para os fiéis e, com voz fraca, desejou-lhes "Boa Páscoa" durante a celebração de Páscoa na Basílica de São Pedro.

