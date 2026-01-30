A- A+

MUNDO Companhia aérea portuguesa TAP anuncia retomada das operações na Venezuela As companhia aéreas internacionais suspenderam suas operações na Venezuela após um alerta aéreo emitido em 21 de novembro pelos EUA

A companhia aérea portuguesa TAP anunciou, nesta sexta-feira (30), que retomará os voos para a Venezuela a partir de 30 de março, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ordenado a reabertura do espaço aéreo do país caribenho.

As companhia aéreas internacionais suspenderam suas operações na Venezuela após um alerta aéreo emitido em 21 de novembro pelos Estados Unidos sobre riscos na região devido às atividades militares.

"A TAP confirma que retomará os voos para a Venezuela em 30 de março", disse Filipe Moraes, porta-voz da empresa, à AFP.

Trump anunciou sua decisão após um telefonema com a presidente interina, Delcy Rodríguez, que assumiu o governo após a queda de Nicolás Maduro em uma operação americana.

A American Airlines manifestou em seguida a sua intenção de retomar os voos para a Venezuela.

A Copa Airlines, do Panamá, e sua subsidiária colombiana, Wingo, anunciaram há três semanas a retomada de suas operações.

Outras companhias aéreas ainda não confirmaram oficialmente o seu retorno.

A autoridade aeronáutica venezuelana (INAC) desmentiu há duas semanas uma informação sobre o retorno das espanholas Iberia, Air Europa e Plus Ultra.

O setor aeronáutico venezuelano descarta que a retomada ocorra antes de março.

A companhia aérea estatal venezuelana Conviasa está sancionada pelo Departamento do Tesouro americano desde 2020.

