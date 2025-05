Companhia Editora de Pernambuco doa livros para a Biblioteca Cônsul Antônio Dubeux na ACP

A- A+

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) realizou, nesta quarta-feira (14), a doação de livros para a biblioteca Cônsul Antônio Debeux, que compõe o espaço da Sala das Nações, localizado no prédio da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), no Bairro do Recife.

A presidente da Aliança Consular do Nordeste e Cônsul dos Países Baixos, Annelijn Van den Hoek, falou sobre a parceria com a Cepe e o possível impacto social da ação.



"É um evento muito importante para nossa Aliança Consular e quero agradecer à Cepe pela doação dos livros, algo riquíssimo para o nosso acervo e que vai trazer mais leitura e conhecimento para jovens, estudantes, professores, todos que frequentam a ACP", inciou.

Annelijn Van den Hoek, Presidente da Aliança Consular do Nordeste e Cônsul dos Países Baixos - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Agradeço a ACP por nos ceder esse local, que é a casa da nossa Aliança Consular. Somos hoje 31 consulados, aqui fazemos nossas datas comemorativas, recebemos delegações, nossos embaixadores passam por aqui. É uma sala para todos e aberta ao público", afirmou a cônsul holandesa.

Representando a Associação Comercial de Pernambuco, o diretor de comunicação, Valdênio Rodrigues, ressaltou como a população poderá ter acesso ao acervo.



"Essa doação vai enriquecer bastante nossa biblioteca. Pernambuco é o segundo maior hub diplomático do Brasil, com mais de 30 representações, então essas doações vão ajudar a comunidade que frequenta a casa e que está aberta para visitação. Essa biblioteca terá agendamento, porque precisamos ter esse controle, mas estará à disposição de toda população", disse.

Diretor de comunicação da Associação Comercial de Pernambuco, Valdênio Rodrigues - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Diretora de produção da Cepe, Eduarda Maia, comentou sobre a contribuição da editora. "Ficamos felizes por fazer essa doação. Procuramos incentivar a leitura, divulgando nossa cultura e história, contribuindo de alguma forma".

Eduarda Maia, diretora de produção da Cepe - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O cônsul Honorário da Suíça, Rodolfo Fehr, reflete como a contribuição pode impactar a cidade do Recife e o espaço da Sala das Nações, que recebe 31 consulados em Pernambuco.

"Os livros serão de uma importância muito grande, pensando que Pernambuco e Recife são um grande hub internacional, onde nós temos mais de 40 países representados por consulados gerais, representações de consulados honorários e isso realmente é um marco", destacou.

"A Sala das Nações é um espaço turístico, pensando em todos os turistas que veem ao Recife Antigo através dessa revitalização. A ACP junto ao corpo consular fez esse trabalho que vem trazendo muitos resultados", refletiu o representante suíço.

Cônsul Honorário da Suíça, Rodolfo Fehr - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Objetivo



Inaugurado em maio de 2022, o principal objetivo da Sala das Nações é fazer com que a ACP seja uma ponte entre os países para que negócios sejam gerados no Estado. O espaço foi pensado para reaproximar a comunidade de consulados.

