AVIAÇÃO Companhias aéreas cancelam mais de mil voos nos EUA por causa de tempestade de inverno Nova York, maior cidade do país, se preparava para receber até 25 centímetros de neve durante a noite e temperaturas abaixo de zero

As companhias aéreas cancelaram mais de mil voos nos Estados Unidos nesta sexta-feira (26), durante a alta temporada de viagens de Natal, devido a alertas de uma forte tempestade de inverno e da previsão de intensas nevascas em partes do Meio-Oeste e do Nordeste do país.

Nova York, a maior cidade do país, se preparava para receber até 25 centímetros de neve durante a noite, com temperaturas abaixo de zero e um frio que pode se prolongar ao longo do fim de semana.

Ao todo, 1.364 voos haviam sido cancelados e 4.267 estavam atrasados até as 15h30 no horário de Brasília desta sexta-feira, segundo o site FlightAware, que informou que os aeroportos de Nova York e Chicago estavam entre os mais afetados.





De acordo com o FlightAware, os aeroportos da região de Nova York registraram 785 cancelamentos de voos.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) previu nevascas na região superior dos Grandes Lagos ao longo do dia, com o centro da tempestade se deslocando para o Nordeste.

"As condições das estradas serão perigosas para quem estiver voltando das férias", alertou o órgão.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou um alerta de tempestade de inverno e informou que equipes municipais foram mobilizadas para limpar as vias.

"Todos os nova-iorquinos devem se preparar: evitem dirigir, se possível, e reservem mais tempo para o transporte público", disse Adams.

