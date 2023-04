Compaz abre inscrições para curso gratuito de maquiagem; veja como se inscrever

A- A+

O Centro Comunitário da Paz (Compaz) Governador Eduardo Campos, localizado no bairro da Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, oferece curso gratuito de maquiagem.

Os candidatos precisam ser moradores do Recife, maiores de 16 anos e ter o ensino fundamental incompleto. As inscrições podem ser feitas presencialmente, na recepção da unidade, até o domingo (16).

Para concorrer a uma vaga, é preciso levar cópia do RG e CPF, além de comprovantes de residência e de escolaridade.

As aulas começam no dia 18 de abril e vão até 4 de maio, com carga horário completa de 40h.

