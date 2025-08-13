A- A+

Mostra Compaz Ariano Suassuna celebra natureza em exposição de arte que começa nesta quinta-feira (14) A mostra Mata Vida estará disponível para visitação gratuita na Galeria A Pedra do Reino

O Compaz Ariano Suassuna, que fica no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, promove a mostra Mata Vida a partir desta quinta-feira (14).

Com um convite para a reflexão sobre a natureza, a exposição é a a ser inaugurada na Galeria A Pedra do Reino e tem entrada gratuita para o público.

A iniciativa reúne 13 artistas do Coletivo Raiz com diferentes interpretações sobre a Mata Atlântica, um dos maiores ecossistemas do mundo.

Com técnicas e estilos diversos, as obras da mostra transitam entre o sagrado e o real, além de mergulharem dentro da beleza e da relevância da floresta.

Os visitantes serão conduzidos por uma jornada visual que demonstra a força da biodiversidade e a importância da conservação ambiental.

“Ao receber a exposição Mata Vida, reafirmamos nosso compromisso em promover não apenas a cidadania e a paz, mas também a consciência ambiental. Esta mostra é um convite para que cada visitante se encante com a beleza da Mata Atlântica e se engaje na sua preservação”, afirmou Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.

A exposição ficará disponível até o dia 10 de outubro para visitação diária, durante o horário de funcionamento do Compaz: de segunda a sexta, das 7h às 22h, e nos sábados e domingos, das 8h às 12h.

SERVIÇO

Exposição Mata Vida

Local: Galeria A Pedra do Reino – Compaz Ariano Suassuna

Endereço: Av. Gen. San Martin, 1208 – Cordeiro, Recife – PE

Entrada: Gratuita



Com informações da assessoria de imprensa

