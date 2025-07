A- A+

Zona Oeste do Recife Compaz Ariano Suassuna recebe doação de R$ 850 mil da Eletrobras para melhorias no equipamento O Termo de Parceria e Cooperação entre a Prefeitura do Recife e a Eletrobras foi assinado nesta segunda-feira (7)

A Prefeitura do Recife e a Eletrobras assinaram, nesta segunda-feira (7), o Termo de Parceria e Cooperação em que a companhia se compromete com a doação de R$ 850 mil para o Centro Comunitário da Paz (Compaz) Escritor Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da cidade.

O equipamento, que tem uma média de 19 mil atendimentos mensais, possui 7,9 mil usuários matriculados, com foco naqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, e está voltado à defesa da cidadania e dos direitos humanos.

“Este é um dia muito especial. Sabemos que aqui funcionou um clube da Chesf e depois tivemos o movimento da construção da rede Compaz. Este foi o segundo a ser inaugurado e é muito mais do que uma obra. O Compaz é uma fábrica de cidadania onde vemos as crianças, jovens e pessoas idosas tendo acesso a uma gama de serviços e oportunidades diárias por meio de uma rede de cultura, esportes e educação", afirmou o prefeito, João Campos. O prefeito do Recife, João Campos | Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife "Vir hoje aqui por meio de uma doação da Eletrobras, R$ 850 mil para ser revertido integralmente nessas ações de melhoria de infraestrutura, unindo o poder público com a iniciativa privada, muito nos alegra. É real o impacto social de uma ação como essa, que coloca as pessoas no centro da decisão”, completou o gestor.

Reforma da estrutura

O projeto contemplará um amplo conjunto de intervenções e melhorias estruturais, como a requalificação da piscina semiolímpica, vestiários, quadras de tênis, campo de futebol, modernização da pista de skate, além da construção de um dojô e a instalação de um pergolado na área de convivência.

A fachada será renovada, e um mural artístico em homenagem a Ariano Suassuna será instalado na entrada do estacionamento, reforçando a identidade cultural do espaço. Também será contratado um projeto executivo técnico, fundamental para garantir a execução qualificada de todas as melhorias.

Ronaldo Vicente, pai da atleta Agnely Araújo, falou um pouco sobre a expectativa para as melhorias no Compaz.

“Eu me sinto muito feliz com a vinda do prefeito para informar sobre essas melhorias. Significa muito para a gente - já estamos ansiosos”, disse ele.

Agnely é campeã brasileira de tênis na faixa etária dela e desenvolveu as suas habilidades no esporte dentro do Centro Comunitário da Paz.

Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, ressaltou que a empresa possui uma história com as comunidades próximas de seus empreendimentos e atua para fortalecer esse laço e celebrou a parceria.

O presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro | Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

"O trabalho realizado no Compaz promove a educação, a cultura e o esporte. São valores universais e estão alinhados com as nossas crenças. Esperamos que as melhorias a serem realizadas através de nossa parceria alcancem resultados que vão além de espaços revitalizados. Que resultem em oportunidades, no desenvolvimento de crianças e adolescentes e num futuro potente e promissor para cada uma delas”.

Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Túlio Arruda, o projeto traduz o espírito do Compaz:

“Essa parceria com a Eletrobras é um avanço estratégico que qualifica o equipamento, amplia sua capacidade de atendimento e fortalece a missão de promover cidadania, cultura de paz e inclusão social. É um investimento que valoriza não apenas a estrutura física, mas sobretudo as pessoas que fazem parte da rotina e da história desse espaço”, destacou.

Termo de Parceria e Cooperação

O termo assinado nesta segunda-feira (7) estabelece que a Prefeitura do Recife fica comprometida em destinar a doação, exclusivamente, para o fim proposto e que precisa fazer a prestação de contas de todas as despesas.

O Compaz Ariano Suassuna é gerido pela Secretaria de Segurança e Cidadania do Recife. O principal objetivo do projeto tem sido estabelecer políticas integradas de combate à criminalidade através da prevenção.

Compaz Ariano Suassuna

Para participar das atividades e cursos oferecidos pelo Compaz, é preciso se cadastrar, levando RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência no Recife e apresentar a documentação na recepção do Compaz escolhido.

Para cadastrar crianças e adolescentes com menos de 18 anos, é preciso que o responsável também se cadastre.

O Compaz é um equipamento público da Prefeitura do Recife, por isso as atividades e serviços são destinados apenas para moradores desta cidade.

