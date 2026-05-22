Compaz Ariano Suassuna sedia ação gratuita de saúde, inclusão e apoio para crianças atípicas
Evento reúne exames oftalmológicos, corte de cabelo, atividades recreativas e consultoria jurídica em um único espaço, na próxima terça-feira (26)
O Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, recebe, na próxima terça-feira (26), das 14h às 17h, ação social voltada exclusivamente para crianças atípicas, com foco especial nas que possuem o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas famílias.
A iniciativa, intitulada de Visão Inclusiva, foi organizada pela Ótica Dimensões em parceria com diversas empresas e instituições, oferecendo serviços gratuitos abertos ao público.
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No evento, as famílias terão acesso a exames de vista, corte de cabelo, gincanas e atividades recreativas consultoria jurídica, além de acolhimento e apoio psicossocial.
“Quando uma iniciativa como a Visão Inclusiva acontece no Compaz, ela mostra que inclusão é uma prática que precisa de território, de parceria e de escuta. Estamos felizes em abrir nossas portas para as famílias de crianças atípicas do Recife e reafirmar que cidadania e paz caminham juntas no cuidado com quem mais precisa de atenção”, destacou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Rafael Arruda.
Serviço:
Ação Visão Inclusiva
Local: Compaz Escritor Ariano Suassuna
Data: Terça-feira, 26 de maio
Horário: 14h às 17h
Endereço: Avenida General San Martin, 1208 — Cordeiro, Recife
Entrada: Totalmente gratuita e aberta à comunidade