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INCLUSÃO E CIDADANIA Compaz Ariano Suassuna sedia ação gratuita de saúde, inclusão e apoio para crianças atípicas Evento reúne exames oftalmológicos, corte de cabelo, atividades recreativas e consultoria jurídica em um único espaço, na próxima terça-feira (26)

O Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, recebe, na próxima terça-feira (26), das 14h às 17h, ação social voltada exclusivamente para crianças atípicas, com foco especial nas que possuem o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e suas famílias.

A iniciativa, intitulada de Visão Inclusiva, foi organizada pela Ótica Dimensões em parceria com diversas empresas e instituições, oferecendo serviços gratuitos abertos ao público.

No evento, as famílias terão acesso a exames de vista, corte de cabelo, gincanas e atividades recreativas consultoria jurídica, além de acolhimento e apoio psicossocial.

“Quando uma iniciativa como a Visão Inclusiva acontece no Compaz, ela mostra que inclusão é uma prática que precisa de território, de parceria e de escuta. Estamos felizes em abrir nossas portas para as famílias de crianças atípicas do Recife e reafirmar que cidadania e paz caminham juntas no cuidado com quem mais precisa de atenção”, destacou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Rafael Arruda.

Serviço:

Ação Visão Inclusiva

Local: Compaz Escritor Ariano Suassuna

Data: Terça-feira, 26 de maio

Horário: 14h às 17h

Endereço: Avenida General San Martin, 1208 — Cordeiro, Recife

Entrada: Totalmente gratuita e aberta à comunidade

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