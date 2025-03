A- A+

Recife Compaz Ariano Suassuna comemora oito anos nesta quinta (27) com exposição cultural e serviços Programação, promovida pela Prefeitura do Recife, vai das 9h às 21h. Haverá serviços de saúde e bem-estar, além de feira de artesanato, palestras e a abertura da exposição "Coração Nordestino", com obras de seis artistas

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, celebra os oito anos do Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana, com uma programação repleta de atividades culturais, de saúde e bem-estar.

O evento acontece nesta quinta-feira (27), das 9h às 21h, e conta com uma homenagem ao mestre Ariano Suassuna, com a abertura da exposição coletiva "Coração Nordestino". Além disso, o público poderá aproveitar serviços de saúde, feira de artesanato, palestras e apresentações culturais.

A iniciativa é realizada em parceria com as secretarias de Saúde e de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife.



Exposição cultural

A exposição que celebra o legado cultural de Ariano Suassuna e o Movimento Armorial tem curadoria da artista plástica Ana Veloso e reúne obras de seis artistas – Ana Gonçalves, Abraão Figueiredo, Alex Mont’Elberto, Consuelo Figueiroa, Kataryna Just e Sérgio Lemos.

A inauguração acontece às 17h30, na Galeria Pedra do Reino, com a presença de João Suassuna, produtor cultural e neto mais velho do escritor. A exposição ficará aberta ao público até 30 de maio, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h.

Serviços de saúde

Além da programação cultural, o evento oferecerá uma série de serviços gratuitos à população. Na área da saúde, serão distribuídas 30 fichas para a colocação do Implanon – método anticoncepcional de longa duração – para jovens até 19 anos, acompanhadas por um responsável.

Das 9h às 16h, o público poderá também realizar vacinação contra HPV (para adolescentes), Hepatite, Tríplice Viral e Covid-19, além de testagem e aconselhamento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Haverá ainda sessões de auriculoterapia, técnica que utiliza pontos específicos da orelha para tratar questões físicas, mentais e emocionais

Outros serviços

A programação também contará com um ciclo de palestras abordando temas como saúde da mulher idosa e gravidez na adolescência, com início às 9h30. No âmbito da economia criativa, haverá uma feira de artesanato a partir das 12h, com 35 barracas, sendo cinco delas ocupadas por artistas do ateliê do próprio Compaz.



Além disso, o coletivo Ala Prima – Grupo Raiz promoverá uma experiência de pintura ao ar livre com artistas plásticos. Já às 15h, o público poderá conferir apresentações das turmas de balé e dança do ventre do Compaz Ariano Suassuna.

Confira a programação completa:

9h às 16h - Implante de Implanon (anticoncepcional de longa duração): Distribuição de 30 fichas para jovens até 19 anos (acompanhadas por responsável). Vacinação: HPV (para adolescentes), Hepatite, Tríplice Viral e Covid-19. Testagem e Aconselhamento de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Auriculoterapia: Técnica para tratamento de questões físicas, mentais e emocionais.



9h30 - Debate sobre Saúde da Mulher Idosa e Bate-papo sobre Gravidez na Adolescência.



12h às 21h - Feira de Economia Criativa: Exposição de artesanato e produtos da economia local. ALA PRIMA - Grupo Raiz - Pintura ao ar livre: Grupo de artistas plásticos criando em espaço público.



15h - Apresentação das Turmas de Balé e Dança do Ventre do Compaz Ariano Suassuna.



17h30 - Abertura da Exposição Coletiva "Coração Nordestino" na Galeria Pedra do Reino, com participação de João Suassuna.

Serviço

Aniversário do Compaz Ariano Suassuna

Data: Quinta-feira, 27/03

Horário: 9h às 21h

Endereço: Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife - PE



