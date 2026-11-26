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Ancestralidade Compaz Atriz Leda Alves recebe mostra literária sobre memória, ancestralidade e natureza Espaço receberá as duas mediações de leitura gratuitas na sexta-feira (27) e na segunda-feira (30)

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos terão a oportunidade de conhecer obras de escritores pernambucanos e participar de conversas sobre literatura, memória, ancestralidade e natureza.

A programação também é voltada a estudantes, professores, educadores, leitores, famílias e demais frequentadores do Compaz Atriz Leda Alves, localizado no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Como parte das atividades do Novembro Negro, o espaço vai receber duas mediações de leitura gratuitas na sexta-feira (27) e na segunda-feira (30), sempre às 14h, com a participação da escritora Inaldete Pinheiro de Andrade e do escritor Francisco Di Carmo.

A programação marca o encerramento dos projetos literários “Nas dobras do livro” e “Por um antiespecismo afropindorâmico”, mediados pelo educador Gabriel Santana.

Os encontros são abertos aos moradores do Pina e de comunidades da Zona Sul da capital pernambucana, com o objetivo de aproximar o público do universo literário, incentivar a formação de leitores e valorizar os conhecimentos dos povos negros e indígenas.

Na sexta-feira (27), o projeto “Nas dobras do livro” encerra a sua segunda edição com a obra “Travessias”, da escritora Inaldete Pinheiro de Andrade, referência do movimento negro em Pernambuco.

Com o tema “Afrografias: memórias que atravessam mundos”, o circuito percorreu quatro bairros do Recife, apresentando livros de Thays Albuquerque, Iaranda Barbosa, Marcondes FH e Inaldete, com reflexões sobre ancestralidade, identidade, afetos, pertencimento e enfrentamento ao racismo.

Já na segunda-feira (30), o escritor pernambucano Francisco Di Carmo apresenta a pesquisa literária “Por um antiespecismo afropindorâmico”, formada por 39 poemas inéditos que questionam os hábitos de consumo alimentar, a exploração animal e os impactos da produção de alimentos sobre a natureza.

A proposta valoriza os conhecimentos dos povos negros e indígenas sobre alimentação, cultivo da terra e preservação ambiental, com referências a pensadores como Antônio Bispo dos Santos, Ailton Krenak e Vandana Shiva.

Os dois projetos passaram por escolas públicas e espaços comunitários do Recife, aproximando estudantes e moradores da produção literária contemporânea.

Além das atividades de leitura e troca de conhecimentos, a pesquisa de Francisco Di Carmo dará origem a um livro com os 39 poemas, previsto para lançamento em 2027.

As iniciativas contam com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura do Recife e da Prefeitura do Recife.

Os encontros são gratuitos, abertos à comunidade e terão intérpretes de Libras, ampliando as condições de acesso à programação literária.

Serviço:

Mediação de leitura – “Nas dobras do livro”

Data: Sexta-feira (27), às 14h

Endereço: Compaz Atriz Leda Alves, Rua José Rodrigues, s/n, Pina, Recife/PE

Mediação de leitura – “Por um antiespecismo afropindorâmico”

Data: Segunda-feira (30) às 14h

Endereço: Compaz Atriz Leda Alves, Rua José Rodrigues, s/n, Pina, Recife/PE

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