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RECIFE Compaz celebra 10 anos com exposição fotográfica sobre histórias de transformação no Recife Mostra "Onde a Cidade vira Rede" abre nesta segunda-feira (30), às 17h, no Compaz Ariano Suassuna, localizado no Cordeiro

A Rede Compaz completa uma década de atuação no Recife com a inauguração da exposição fotográfica "Onde a Cidade Vira Rede - 10 anos de Compaz".



A mostra abre ao público nesta segunda-feira (30), na galeria A Pedra do Reino, dentro do Compaz Ariano Suassuna, na Zona Oeste. O acervo reúne registros marcantes que contam a trajetória da política pública através do olhar e dos relatos dos próprios usuários.

As imagens retratam o cotidiano das atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional oferecidas nos seis centros comunitários da capital.



Mais do que um registro institucional, a exposição foca em histórias reais de moradores que retomaram os estudos, aprenderam novas profissões ou fortaleceram vínculos comunitários dentro dos equipamentos.



Segundo a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, o objetivo é transformar essas experiências individuais em uma memória coletiva da cidade.

Serviço e visitação

A exposição é gratuita e integra a programação comemorativa do aniversário da rede. O Compaz Ariano Suassuna fica localizado na Avenida General San Martin, nº 1208, no bairro do Cordeiro.



A abertura oficial acontece às 17h e o espaço segue aberto para visitação do público que deseja conhecer de perto o impacto social da iniciativa na prevenção à violência e na redução de desigualdades.

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