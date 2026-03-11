Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SERVIÇO

Compaz celebra dez anos com mutirão de serviços gratuitos no Recife

Ação acontece nesta quinta (12), no Compaz Eduardo Campos, com atendimentos de saúde, cidadania e atividades culturais

Reportar Erro
Atividades serão oferecidas por ordem de chegada.Atividades serão oferecidas por ordem de chegada. - Foto: Vanessa Alcântara / PCR

A Rede Compaz realiza, nesta quinta-feira (12), um mutirão de serviços gratuitos para a população em comemoração aos dez anos de atuação no Recife.

A ação será realizada das 13h às 18h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte da capital.

A programação reúne atendimentos de diferentes secretarias municipais e instituições parceiras, com serviços nas áreas de cidadania, saúde, assistência social e qualificação profissional.

A participação é gratuita e o atendimento será feito por ordem de chegada, mediante distribuição de fichas.

Entre os serviços disponíveis, a Secretaria da Mulher oferecerá atendimento com assistente social e advogada, além de uma oficina de turbante.

Já a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude fará mediação de conflitos, emissão de RG e orientações para emissão de certidões de nascimento, óbito e casamento.

Leia também

• Compaz Paulo Freire celebra dois anos de inauguração no Ibura nesta quinta-feira (5)

• Rede Compaz oferece mais de 2,3 mil vagas em atividades gratuitas

• Compaz Paulo Freire sedia experiência imersiva para estudantes no Recife sobre vulcões

Na área de saúde, serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial e glicose, vacinação, avaliação física e orientação nutricional.

O público também poderá participar de atividades voltadas ao bem-estar, como dança circular, arteterapia, auriculoterapia e yoga.

O mutirão contará ainda com atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), além de serviços de defesa do consumidor com o Procon Recife e orientações sobre qualificação profissional e geração de renda por meio da Agência do Emprego e da Sala do Empreendedor.

A programação inclui também oficina agroecológica, distribuição de livros por meio da ação Pegue, Leve e Leia, oficina de produção de ovos de Páscoa e atividades recreativas e culturais para crianças, jovens e adultos.

“Celebrar os 10 anos do Compaz é reconhecer uma política pública que impacta diretamente a vida de milhares de pessoas no Recife. Esses equipamentos ampliam o acesso a serviços, oportunidades e acolhimento. O mutirão também fortalece a aproximação entre o poder público e a comunidade”, afirmou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter