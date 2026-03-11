A- A+

SERVIÇO Compaz celebra dez anos com mutirão de serviços gratuitos no Recife Ação acontece nesta quinta (12), no Compaz Eduardo Campos, com atendimentos de saúde, cidadania e atividades culturais

A Rede Compaz realiza, nesta quinta-feira (12), um mutirão de serviços gratuitos para a população em comemoração aos dez anos de atuação no Recife.

A ação será realizada das 13h às 18h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte da capital.

A programação reúne atendimentos de diferentes secretarias municipais e instituições parceiras, com serviços nas áreas de cidadania, saúde, assistência social e qualificação profissional.

A participação é gratuita e o atendimento será feito por ordem de chegada, mediante distribuição de fichas.

Entre os serviços disponíveis, a Secretaria da Mulher oferecerá atendimento com assistente social e advogada, além de uma oficina de turbante.

Já a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude fará mediação de conflitos, emissão de RG e orientações para emissão de certidões de nascimento, óbito e casamento.

Na área de saúde, serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial e glicose, vacinação, avaliação física e orientação nutricional.

O público também poderá participar de atividades voltadas ao bem-estar, como dança circular, arteterapia, auriculoterapia e yoga.

O mutirão contará ainda com atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), além de serviços de defesa do consumidor com o Procon Recife e orientações sobre qualificação profissional e geração de renda por meio da Agência do Emprego e da Sala do Empreendedor.

A programação inclui também oficina agroecológica, distribuição de livros por meio da ação Pegue, Leve e Leia, oficina de produção de ovos de Páscoa e atividades recreativas e culturais para crianças, jovens e adultos.

“Celebrar os 10 anos do Compaz é reconhecer uma política pública que impacta diretamente a vida de milhares de pessoas no Recife. Esses equipamentos ampliam o acesso a serviços, oportunidades e acolhimento. O mutirão também fortalece a aproximação entre o poder público e a comunidade”, afirmou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

Com informações da assessoria de imprensa

