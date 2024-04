A- A+

EDUCAÇÃO Compaz Dom Hélder Câmara abre 160 novas vagas para aulas de balé; saiba como é a inscrição As inscrições devem ser realizadas no próximo Temos Vagas, que acontece nesta terça-feira (23), de forma presencial. As vagas ficam abertas até a sexta-feira (26), ou até serem preenchidas

O Compaz Dom Hélder Câmara abrirá 160 novas vagas para aulas de balé no próximo Temos Vagas, que acontece nesta terça-feira (23). A ação tem como objetivo aumentar a oferta de uma das atividades mais procuradas em toda a Rede Compaz. As vagas ficam abertas até a sexta-feira (26), ou até serem preenchidas.

O Temos Vagas, realizado uma vez no mês em todas as unidades do Compaz, é uma ação que disponibiliza vagas para atividades esportivas e cursos em geral para a comunidade de usuários do equipamento.

Inscrição

Para se inscrever, o usuário deve estar cadastrado na Rede Compaz e ir, pela manhã, no dia do Temos Vagas, com um documento com foto até a recepção do Compaz Dom Hélder Câmara. Caso ainda não esteja cadastrado, é necessário levar, também, o CPF e o comprovante de residência no Recife. Para crianças que ainda não possuem RG, basta que o responsável leve a certidão de nascimento.

“O Compaz Dom Hélder Câmara ainda não oferecia aulas de balé e, a partir de um esforço conjunto, conseguimos abrir um número muito relevante de vagas, que irão atender uma das comunidades mais vibrantes, em termos culturais, da nossa cidade, que é o Coque”, explica Paulo Moraes, secretário de Segurança Cidadã do Recife.

As aulas, que começam no dia 7 de maio, serão direcionadas para crianças a partir dos quatro anos, adolescentes e adultos, e acontecerão às terças, quartas, quintas e sextas, com horários pela manhã, tarde e noite.

